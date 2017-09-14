Где в Минске можно пообедать всего за $1 14.09.2017, 13:04

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Работать рядом с университетом – значит, не волноваться за свой обед.

Журналисты citydog.by нашли минские вузы, в столовые которых можно попасть и без студенческого билета. И, кстати, узнали, почем там обеды.

БГУИР, СТОЛОВАЯ В ЗДАНИИ 2-ГО КОРПУСА

Бровки, 2

Публикация от CityDog (@citydog_podborki) Сен 13 2017 в 6:04 PDT

Где это: почти в каждом из учебных корпусов БГУИР есть буфет или столовая. Добраться до университета удобнее всего от станций метро «Акадэмія навук» или «Плошча Якуба Коласа».

Столовая в здании 2-го корпуса не пользуется особой популярностью – в основном здесь обедают первокурсники. Даже на перерывах, когда становится чуть более людно, можно без проблем найти свободный столик. Сами же студенты отзываются о столовой положительно: вкусные блюда, адекватные цены, всегда чисто и аккуратно.

Меню: супы от 45 коп. (борщ из квашеной капусты со сметаной) до 55 коп. (суп картофельный с фасолью). Холодные закуски от 50 коп. (овощной салат) до 1 руб. 18 коп. (яйцо отварное под майонезом с зеленым горошком). Вторые блюда от 1 руб. 54 коп. (котлета из говядины) до 2 руб. 24 коп. (филе хека жареное). Гарнир от 18 коп. (перловая каша) до 1 руб. 9 коп. (фасоль спаржевая жареная). Напитки от 14 коп. (черный чай) до 42 коп. (компот из изюма).

БГУИР, СТОЛОВАЯ В ЗДАНИИ 2-ГО КОРПУСА

Бровки, 10

Почему тут хорошо: это чуть ли не самое популярное среди студентов место для обеда. Наверное, поэтому здесь вполне себе приличный интерьер: ярко-синие стены, оригинальная отделка на потолке.

Что говорят местные: «Фишка нашей столовой – аппетитные блинчики с разной начинкой. Самая вкусная еда во всем университете! Их можно заказывать как в самой столовой, так и покупать с улицы, не заходя в здание. А вот мясные блюда очень дорогие, мы их берем редко. Одна котлета обойдется в 4 рубля. Мне кажется, просто заоблачная цена для студентов», – рассказывает студентка Малена.

Меню: блины от 1 руб. 24 коп. (с грибами) до 4 руб. 13 коп. (с ветчиной, сыром и ананасом). Также можно попробовать блины с колбасой (2 руб. 65 коп.), сыром и крабовыми палочками (2 руб. 38 коп.), ананасом и сгущенным молоком (1 руб. 87 коп.). Но на этом выбор начинки не заканчивается, при желании дополнительно можно положить: ветчину (50 коп.), маринованный огурец (35 коп.), кетчуп или майонез. Из напитков кофе (63 коп.) или чай (31 коп.).

БГУИР, БУФЕТ В ПЕРЕХОДЕ МЕЖДУ 2-М И 3-М КОРПУСОМ

Бровки, 10

Публикация от CityDog (@citydog_podborki) Сен 13 2017 в 6:09 PDT Публикация от CityDog (@citydog_podborki) Сен 13 2017 в 6:10 PDT

Почему тут хорошо: дизайн помещения отдаленно напоминает ресторан: красные стены, зеркала, люстры и бра. Свободные столики есть даже во время перерывов. Тут можно не только плотно поесть, но и перекусить йогуртом или глазированным сырком.

Меню: холодные закуски от 79 коп. (салат из крабовых палочек) до 1 руб. 40 коп. (салат из птицы). Вторые блюда от 1 руб. 40 коп. (колбаски по-слуцки) до 2 руб. 24 коп. (рыбное филе). Гарниры – пшенная каша (20 коп.).

МГЛУ, КАФЕ «ЭСПЕРАНТО»

ул. Румянцева, 12

Публикация от CityDog (@citydog_podborki) Сен 13 2017 в 6:12 PDT

Что говорят местные: «Удобно, что кафе разделено на две части. В одной можно попить чай с булочкой, а в другой – плотно поесть, – рассказывает студентка иняза Елизавета. – Во всем университете столовая – единственное место, где ловит Wi-Fi. Неудивительно, что у нас она пользуется популярностью. Во время перерыва здесь не продохнуть: очень людно.

Ассортимент большой, но продуктов вроде снеков – чипсов, вафель, печенья – маловато. Драники у нас обычно нарасхват. Еще мне нравится музыкальное сопровождение: шансон тут что надо! В целом чувствуешь себя очень комфортно».

Меню: холодные закуски от 57 коп. (маринованная капуста со сладким перцем) до 1 руб. 26 коп. (салат из ветчины с сыром). Мясные блюда от 1 руб. 8 коп. (рыбные тефтели) до 1 руб. 70 коп. (тушеная говядина). Гарнир от 42 коп. (рис) до 68 коп. (картофельное пюре). Блинчики от 96 коп. (с яблоками и сгущенным молоком) до 1 руб. 4 коп. (с творогом). Напитки от 33 коп. (чай) до 68 коп. (апельсиновый сок).

СТОЛОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ БГУ

К. Маркса, 31

Публикация от CityDog (@citydog_podborki) Сен 13 2017 в 6:14 PDT

Где это: к столовой удобнее всего пройти от станции метро «Кастрычнiцкая». Раньше на входе в университет стоял охранник и требовал студенческий. Но теперь это правило ослабло, так что в здание и, соответственно, в столовую может пройти любой желающий.

Что говорят местные: «Столовая располагается смежно с актовым залом, она просторная, с высоким потолком. Тут есть два “отдела” с едой: государственный и частный.

Первый отделен железной решеткой, в нем более низкие цены, а также комфортные стулья и столики. Но самый аппетитный ассортимент все-таки в частном, который к тому же удивляет разнообразием чая в пакетиках. Кстати, очереди в обоих “отделах” собираются примерно одинаковые. Жаль, что в столовой нет фруктов, иногда очень хочется съесть банан или яблочко», – рассказывает студентка Анна.

Меню: холодные закуски от 56 коп. (салат из помидоров, капусты и сладкого перца) до 1 руб. 26 коп. (тосты с ветчиной). Горячие блюда от 1 руб. 63 коп. (котлета по-киевски) до 2 руб. 37 коп. (филе птицы с ананасами). Гарнир – картофельное пюре за 69 коп. Напитки от 42 коп. (чай) до 70 коп. (американо). Кроме этого есть мучные кулинарные блюда от 80 коп. (чебуреки) до 1 руб. 34 коп. (пицца с ветчиной и шампиньонами).

СТОЛОВАЯ БГЭУ

Партизанский пр-т, 26а

Публикация от CityDog (@citydog_podborki) Сен 13 2017 в 6:15 PDT

Где это: если вы добираетесь на метро, то нужно выйти на станции «Партызанская» и подъехать на автобусе или троллейбусе до остановки «Площадь Ванеева». Рядом есть остановка «Экономический университет».

На входе в здание стоят турникеты, через которые пропускают лишь студентов и преподавателей. Но мало кто знает, что в столовую можно попасть с улицы, надо только обойти учебный корпус с другой стороны.

Что говорят местные: «В помещении много столов, так что места всегда хватает. Правда, во время перерыва набегает огромная очередь.

За 1,5 рубля можно съесть суп, пюре, компот и булочку. Мясные блюда и салаты стоят почти в два раза дороже. Еще в столовой немного странные подносы: неровные, с бугорками. Однажды из-за этого суп вылился мне прямо на одежду», – рассказывает студентка нархоза Юлия.

Меню: холодные закуски от 40 коп. (салат из овощей с морской капустой) до 1 руб. 18 коп. (полендвица с салатом из свежей капусты). Супы от 38 коп. (молочный с гречкой) до 72 коп. (холодник). Горячие блюда от 86 коп. (манник со сметаной) до 1 руб. 90 коп. (антрекот). Гарнир от 22 коп. (тушеная капуста) до 72 коп. (отварные овощи). Напитки от 39 коп. (кефир) до 57 коп. (апельсиновый сок). Сладкое от 57 коп. (йогурт) до 1 руб. 43 коп. (коктейль с шоколадом).

ИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ, КАФЕ GAUDEAMUS

Кальварийская, 9

Где это: до столовой удобно добираться от станций метро «Фрунзенская» или «Маладзёжная». Вход в столовую есть как с улицы, так и в самом здании университета.

Что говорят местные: столовая пользуется популярностью, поэтому, несмотря на просторный зал и большое количество столов, найти свободное место проблематично. На стенах висят картинки со смешными и мотивирующими надписями, есть бар с кофе и пирожными.

«Еда вкусная, однако мой кошелек не потянет здешние мясные блюда. К тому же постоянно работает только одна касса, к которой выстраивается огромная очередь. Приходится долго стоять в очереди», – рассказала посетительница Алена.

«Недавно из столовой убрали микроволновку, которой могли пользоваться те, кто приносили еду из дома. Жаль, что перестали идти навстречу студентам, которые экономят на ежедневных покупках обедов. Но все те, кто приходят в столовую за вкусной едой и приятной атмосферой, не разочаруются», – говорит еще одна студентка Ксения.

Меню: холодные закуски от 64 коп. (фаршированные яйца) до 1 руб. 44 коп. (овощной салат с ветчиной и сыром). Cупы от 1 руб. 13 коп. (борщ) до 1 руб. 16 коп. (картофельный суп). Горячие блюда от 1 руб. 22 коп. (жареная говяжья печень) до 2 руб. 58 коп. (запеченная рыба). Гарнир от 33 коп. (гречневая каша) до 87 коп. (отварные овощи). Мучные блюда от 80 коп. (чебуреки) до 1 руб. 34 коп. (пицца с ветчиной и шампиньонами). Напитки от 42 коп. (чай) до 64 коп. (томатный сок).