В Беларусь перебрасывают псковских, тульских и ивановских десантников 4 14.09.2017, 13:15

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Фото: wikimedia.org

В ходе военных учения «Запад-2017» поднят по тревоге ряд подразделений ВДВ России.

Подразделения трех соединений ВДВ - в Пскове, Туле и Иваново - подняты по тревоге в рамках российско-белорусских военных учения "Запад-2017", сообщили interfax.by в четверг в департаменте информации Минобороны РФ.

"Парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск, поднятых по тревоге в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017", завершают подготовку техники в воинских частях и готовятся к выводу подразделений в районы сосредоточения для последующего выхода на аэродромы", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения получили оружие и технику, проводятся мероприятия по подготовке личного состава к практическому десантированию.

В Пскове дислоцируется десантно-штурмовая дивизия ВДВ РФ, в Иваново и Туле - Воздушно-десантные дивизии.

"Военнослужащие экипируются и дополучают необходимые комплекты всесезонного обмундирования и экипировку для действий в условиях различных широт, продовольствие и медикаменты. Личный состав, вызванный из отпусков и лечебных учреждений, проводит доукладку людских парашютных систем", - сказали в Минобороны РФ.

"Предварительно известно, что подразделения ВДВ имеют задачу выдвинуться в районы сосредоточения и быть в готовности к оперативному применению. Основная задача - разрешить учебную ситуацию антитеррористического характера силовым способом", - сообщили в военном ведомстве.

Напомним, сегодня официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».