Молодой учитель из Рудобелки вышел на площадь и получил работу 14.09.2017, 13:34

Блогер Андрей Паук провел пикет в центре города и добился своей цели.

Известный блогер и учитель биологии по образованию Андрей Паук из райцентра Рудобелка Октябрьский (Гомельская область) вышел 30 августа на главную площадь городка с одиночным пикетом, протестуя против отсутствия возможности трудоустроиться по специальности. И получил работу.

«У меня действительно сложилась тяжелая ситуация, - говорит «Радыё Свабода» Андрей. - С женой растим двоих детей, а работает только она одна. Выплачиваем кредит за квартиру. Номинально я считаюсь индивидуальным предпринимателям, но после того, как со мной расторгли договор на аренду помещения под фотостудию, я, по сути, остался без работы. По этой причине и вышел на площадь. Стоял с плакатом в фойе Дома культуры, где проходила районная педагогическая конференция. Некоторые учителя улыбались, говорили, что оригинально, часть пугалась, а отдельные спрашивали: «Сколько заплатили?» Но поменяться со мной местами не захотели».

В начале августа активист вычитал в местной газете о вакансии в школах района. Связался с Гороховицкой, Ломовицкой школами, с гимназией, но странным образом вакансии успели заполнить - не стали уже нужны ни педагоги-организаторы, ни инженеры-программисты, ни даже уборщики служебных помещений.

«Я согласен был устроиться и лаборантом, и уборщиком, но безрезультатно. Обратился в райисполком за помощью и получил письмо за подписью заместителя председателя Владимира Елисеева. Он ответил, что сведения о свободных местах меняются ежедневно и мне нужно обращаться «в рабочем порядке в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома», - рассказал Паук.

В этом году в начале года по предложению отдела образования Андрей Паук планировал устроиться на работу в Любанскую среднюю школу учителем биологии и химии. Но неожиданно на адрес учреждения пришло письмо протеста от родителей школьников, которое, по словам Паука, могла инициировать председатель сельсовета Тамара Король.

В коллективном письме восемь родителей школьников высказались против назначения Андрея Паука учителем по причине «его деятельности». Подпись одной женщины в письме была подделана, но местная милиция «замела» этот факт.

И все-таки пикет имел результат. Андрея Паука взяли на работу лесником в Гатское лесничество.

«Деятельность» Андрея Паука связана с его активной гражданской позицией. Он создал «ВКонтакте» группу «Рудобельская показуха», стал снимать видеосюжеты о местной жизни. Местным чиновникам доставалось в песнях, в театрализованных сценках и в комментариях читателей.

До этого Андрей Паук семь лет работал в районном Центре творчества детей и молодежи руководителем кружка и аккомпаниатором. Прославился как автор хита Ксении Дегелько «Я из деревни».

И вот теперь устроился на работу в лесничество.