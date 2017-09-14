Михаил Ходорковский: Рецепт прост 14.09.2017, 13:45

Михаил Ходорковский

Фото: dpa

История сама дает подсказку желающим жить в свободной стране гражданам.

«Общее дело» (республика) должно находится в руках граждан», - написал в «Фейсбуке» экс-глава «Юкоса», российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский.

«14 сентября (1 сентября по старому стилю), Временное правительство в Петрограде, которое одновременно отбивалось от наступления немцев, мятежа Корнилова и от большевиков, приняло важное, неотменяемое уже 100 лет, решение:

«Временное правительство … провозглашает Российскую республику».

Так, с сентября 1917 года и поныне Россия остается республикой, что закреплено в первом же пункте российской Конституции.

Республиканская форма правления определяет выборность и подконтрольность власти гражданам, а статья 3 Конституции прямо запрещает «присвоение власти в Российской федерации».

Республика -«общее дело», а не дело президента, его семьи или кружка частных лиц, которых никто не избирал осуществлять власть в России.

Именно поэтому, с правовой точки зрения, ошибаются как те, кто ищет к какому бы экзотическому подвиду отнести нынешний режим, так и те, кто полагает необходимым признать преступным все российское государство.

Мы имеем дело с вульгарной узурпацией власти, самого ее центра, сравнительно небольшой группой лиц, использующей президентскую должность, как универсальную отмычку к государственным механизмам.

Наша «сверхпрезидентская» модель государственного управления, созданная по заказу Президента Ельцина после победы над хасбулатовским мятежом, оказалась крайне уязвима.

Преступной группе оказалось достаточно установить психологическо-информационный контроль лишь над одним человеком и весь государственный аппарат стал работать в ее интересах, а не в интересах страны.

Отмечу, что к счастью для памяти Ельцина, при нем этого не произошло, хотя все было готово. Возможно элементарно не хватило времени на тотальный захват власти, а возможно не хватило важной составляющей — криминального менталитета и криминального опыта, в избытке имеющегося у нынешней команды.

Правовые последствия признания факта узурпации центра власти группой лиц, крайне важны. Они позволят судьям в будущем отделить ничтожные нормативные акты, оформленные преступной группой с помощью подконтрольного государственного аппарата и в своих корыстных интересах, от всех прочих.

Например полагаю, будут признаны ничтожными акты массовых награждений членов преступной группы государственными наградами и последующих актов амнистии, в этой части, дающие им возможность ухода от ответственности за совершенные преступления.

Тоже касается неправовых решений подконтрольных судов и правоохранительных органов, позволяющих членам преступной группы расчитывать на уход от ответственности за истечением сроков давности.

Да, доказывать все вышесказанное будет муторно, но вполне возможно. Особенно если мы сумеем провести необходимую подготовительную работу.

Часто говорят о необходимости какой-то особой радикальной политической реформы в России для восстановления нормальной работы госаппарата. Это ошибка. На самом деле надо просто привести некоторые нормативные акты и некоторые статьи Конституции в соответствие с духом Конституции, определяющей республиканскую форму правления и федеративное государственное устройство страны. А главное устранить внеправовые механизмы контроля узурпаторов над государственной машиной и обществом.

Российские граждане вполне готовы управлять своей собственной жизнью на местном и региональном уровне так, как им нравится.

Межрегиональная конкуренция за людей и капиталы очень быстро расставит все на свои места.

«Общее дело» (Республика) должно находится в руках граждан, через посредство их региональных представителей. Именно они станут правительством (состоящим из исполнительной и законодательной власти). Главная задача такого правительства — не учить людей и регионы, как им жить (они справятся сами), а находить оптимальные решения межрегиональных проблем, умножать благосостояние общества за счет совместных действий.

Где взять таких людей? Оглянитесь! Их много вокруг. Никто не рождается рабом Путина, Кадырова или Ротенберга.

Как предотвратить сползание в пропасть коррупции и воровства (ведь все же люди)? Рецепт прост — разделение властей, сильное правительство, независимый суд, влиятельная оппозиция в Думе. Фундаментальная республиканская идея. Вкупе с регулярной сменяемостью власти делает жизнь ворья не такой легкой, как сейчас.

Республика у нас есть. Осталось ее почистить от проходимцев, собравшихся (в широком смысле) за кремлевской стеной.

Как? Сделав свой выбор не в пользу нового вождя, а в пользу парламентаризма и реального политического представительства регионов.

И отстояв свой выбор».