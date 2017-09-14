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Лявон Вольский в свой день рождения: Да будет цвет

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  • 14.09.2017, 13:59
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ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сегодня культовому музыканту исполняется 52 года.

Лявон Вольский, концерт которого состоится 21 сентября в Prime Hall, раскрасил красками свою же афишу на тумбе у входа в парк Горького.

В «Фейсбуке» культовый музыкант объяснил, что так отмечает свой день рождения: сегодня ему исполняется 52 года!

«Дзень народзінаў – выдатная нагода, каб зрабіць чорна-белага Лявона каляровым. Буду тут маляваць недзе да 12-й», – написал Лявон. Charter97.org искренне поздравляет самого крутого рок-музыканта страны!


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