Академия Наук: Белорусские огурцы лучше всего растут под регги 17 14.09.2017, 14:29

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Ученые провели музыкальную вечернику для обитателей парника.

Ученые Национальной академии наук Беларуси выяснили, под какую музыку лучше всего растут огурцы, сообщает БелТА.

На базе Института овощеводства НАН Беларуси решили провести эксперимент и выяснить, какая музыка больше всего понравится белорусским огурцам. Для содействия в эксперименте пригласили белорусских музыкантов. Пять известных личностей согласились помочь и выбрали музыку, которую, по их мнению, должны полюбить огурцы.

Заручившись поддержкой директора института Андрея Чайковского, организаторы при помощи научных сотрудников отобрали самые перспективные огурцы — размером от 5,9 до 6,2 см. Рост огурцов к осени существенно замедляется, поэтому музыкальное сопровождение должно было помочь им раскрыть весь свой потенциал.

Певица Берта заверила, что огурцы должны слушать джаз. Бармен и музыкант Игорь Чистобаев сказал, что лучшая музыка для огурцов — регги, причем в живом исполнении, приехал и исполнил собственную композицию «Родина» на укулеле. По мнению Анны Шалютиной, огурцам должно понравиться латиноамериканское направление, а Олег Лимон из No comment band посчитал, что самый лучший огурец вырастет под стиль alternative. Ведущий, шоумен и музыкант Виталий Воднев решил побаловать выбранный им огурец композициями Depeсhe Mode, а вживую напел «Купалинку» и «Алюминиевые огурцы» Цоя.

Вооружившись плей-листами выбранных композиций, звуковой аппаратурой и терпением, организаторы ежедневно в течение всего времени эксперимента ставили каждому огурцу свою музыку.

Второе место занял огурец, который прослушал белорусскую «Купалинку», хотя и рос под Depeche Mode. А победителем стал огурец, выросший под регги белорусских групп Botanic Project и Sunity, которую выбрал и исполнил Игорь Чистобаев.

В следующем году эксперимент решили провести более масштабно и ставить группам огурцов различную белорусскую музыку.