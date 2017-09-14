Синоптики: В пятницу ожидается до +19 градусов 14.09.2017, 14:51

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На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.

15 сентября погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и прохладная неустойчивая воздушная масса, сообщает Гидромет.

Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный: ночью умеренный, местами до сильного, днем во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +13..+19°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.