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Синоптики: В пятницу ожидается до +19 градусов

  • 14.09.2017, 14:51
  • 1,652

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.

15 сентября погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и прохладная неустойчивая воздушная масса, сообщает Гидромет.

Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный: ночью умеренный, местами до сильного, днем во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +13..+19°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.


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