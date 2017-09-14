Завод «БелДжи» запустил конвейер 22 14.09.2017, 15:01

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Белорусов все-таки решили пересадить на китайский автомобиль отечественной сборки.

Новый завод «БелДжи» начал серийное производство автомобилей, сообщил сегодня журналистам министр промышленности Виталий Вовк, передает корреспондент БелТА.

«Серия уже началась. Мы сейчас заканчиваем окончательное испытание серии из 222 изделий. Уже останавливаться не будем», - отметил Виталий Вовк.

Отвечая на вопрос, когда новые машины планируется поставить в продажу, министр не исключил, что это может произойти уже в ноябре.

«К этому нужно серьезно подготовиться. Компания «Джили», завод «БелДжи» уделяет серьезное внимание соблюдению корпоративных стандартов. Клиент должен иметь аналогичный доступ к сервису в любой стране мира. С дилерами ведется беседа. Если они сейчас не могут это обеспечить, то должны гарантировать, что до конца года это сделают. Главное, чтобы потребитель был доволен», - подчеркнул министр. Как сообщалось, проектная мощность нового завода под Борисовом на первом этапе составит 60 тыс. машин в год.