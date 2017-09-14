«Бело-красно-белый флаг в руках — это дело совести» 14.09.2017, 15:14

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22-летняя Грета Соболевская не пропускает ни одной акции в Минске.

По подсчетам Правозащитного центра «Весна», на данный момент за участие в акции 8 сентября осудили или еще будут судить девять человек.

Участники акции 8 сентября, приуроченной ко Дню белорусской воинской славы, начали получать вызовы в милицию для составления протоколов по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Среди них сопредседатель БХД Павел Северинец, активисты Леонид Кулаков, сопредседатель движения солидарности «Разам» Елена Толстая, Алесь Макаев. Протоколы составят на представителя кампании «Альтернатива» Дмитрия Сильченко и на Вячеслава Сивчика, сообщает nn.by.

Среди постоянных участников акций, которых вызывают в милицию, есть и имена молодых людей. Так, 22-летнюю Грету Соболевскую задержали сразу после пятничного мероприятия: она помогала нести другим людям бело-красно-белое полотнище. Девушку отвезли в отделение, переписали паспортные данные и отпустили, а 15 сентября вызывают в Центральное РУВД Минска.

Мы связались с Гретой (которую на самом деле зовут Маргаритой), чтобы расспросить о первом для нее опыте, связанном с последствиями выражений протеста.

Фото Греты-Маргариты из социальных сетей

«Обычно я не пропускаю ни одной акции, видела и День Воли, и Чернобыльский шлях, и летние протесты. В этот раз пошла на мероприятие одна, но на месте встретила много знакомых. Милиционеры остановили меня потом уже в метрополитене, просто подошли, ничего не объяснили и попросили пройти с ними в отделение. Отпустили быстро, но, как свидетельствует повестка, снова ждут меня 15 сентября».

С родителями у Греты политические взгляды сильно отличаются, но они не живут вместе, поэтому в такие моменты девушка сама за себя отвечает. Друзья советуют ей не идти второй раз в милицию, но она не считает себя преступницей, поэтому намерена вести с правоохранителями открытый диалог.

Интересно, что отец девушки родом из России, а мать — полька. Она же считает себя белоруской. Белорусский язык Маргарита самостоятельно начала учить недавно. На жизнь же зарабатывает переводами с китайского.

Напомним, что за участие в акции уже были выписаны первые штрафы: 460 рублей должен заплатить государству активист Станислав Павлинкович.