15 белорусок уехали на конкурс красоты в Испанию и заняли там «все первые места» 14.09.2017, 15:17

В Европе состоялся еще один богатый конкурс красоты, и на этом конкурсе красоты были девушки из Беларуси. Сообщается, что отечественные красавицы заняли «все первые места во всех номинациях». Теперь, если верить организаторам, их ждут съемки, контракты, карьера, пишет onliner.by.

— The Best Model of Europe 2017 — это один из самых рейтинговых конкурсов в Испании, — рассказывает представитель проекта VIP Prestige Сергей Тарасов. — Речь идет не о профессиональных моделях, а о начальном и среднем уровне. Беларусь участвует в этом конкурсе во второй раз. Раньше финал The Best Model of Europe проводился на круизном лайнере, а теперь для него арендуют целый отель — очень много участников.

В этом году в Испанию показывать особенности белорусской красоты отправилась делегация из 15 человек. Если вы думаете, что это много, вот еще одна впечатляющая цифра: всего конкурс посетили 600 участниц и гостей из 12 стран.

— Мы проводили кастинг в Беларуси, — говорит Сергей Тарасов. — Девушкам, которые заняли первые три места, оплачивались взносы участниц, а также перелет. Взнос с каждого человека составляет 250 евро — в эту сумму входит проживание, трехразовое питание и вход на закрытые мероприятия. Беларусь на The Best Model of Europe представляли семь участниц до 30 лет, три участницы от 30 лет и пять детей.

Стоит отметить, что заявки на белорусский кастинг прислали 150 девушек, из этого числа отобрали 65 анкет. А на конкурс отправились 15 победительниц отбора, которые, в свою очередь, победили уже в Испании — в общем, это история об одной сплошной победе. Теперь девушек, занявших первые места, ждет бесплатное участие в The Best Model of Europe в следующем году, а еще возможные контракты с модельными агентствами, карьера на телевидении, фотосессии и успех. По крайней мере, так обещают.