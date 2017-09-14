«Хлеб» и «зрелища» Путина 1 Андерс Аслунд, nv.ua

14.09.2017, 15:32

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Андерс Аслунд

Как российский автократ цепляется за власть.

Вокруг российской экономики царит путаница. Все согласны с тем, что ситуация выглядит не лучшим образом, но насколько плохо?

О чем говорят цифры

Краткий ответ заключается в том, что экономика России столкнулась с серьезными проблемами в 2014 и 2015 годах, но стабилизировалась в 2016-м. Ожидается, что в 2017-м произойдет незначительное восстановление на 1,5%. Согласно прогнозам МВФ и Минэкономразвития РФ темпы роста ограничатся 2%.

Как и европейские страны, Россия только оправилась от глобального финансового кризиса. Однако у нее есть один существенный недостаток: с 2003 года здесь не происходит никаких значительных структурных реформ. Вследствие чего потенциальный рост ограничивает жалкая бизнес-среда с повсеместной коррупцией и отсутствием верховенства закона.

Летом 2014 года российская экономика пострадала от двух масштабных внешних потрясений. Во-первых, произошел спад цен на нефть, начавшийся в июне 2014 года, фактически вдвое снизив мировые цены. Вторым ударом стали западные санкции, введенные Соединенными Штатами и Европейским Союзом в июле 2014-го в ответ на военное вторжение России в Украину.

Хотя российская экономика не проявляет большой динамики, ее стабильность впечатляет. Президент Путин поддержал в правительстве умелых консервативных экономических технократов. Они позволяют рублевому обменному курсу падать, сокращая госрасходы и проводя строгую монетарную политику. Жертвами таких мер становятся россияне и уровень их доходов.

Испытание кризисом

Макроэкономическая политика России развивалась в результате трех серьезных финансовых кризисов: в 1998, 2008-9 и 2014 годах. Каждый кризис привел к определенным изменениям.

Финансовый крах 1998 года был самым шокирующим. Курс рубля был девальвирован на три четверти, половина банковской системы обанкротилась, а Россия объявила дефолт по своим внутренним казначейским облигациям. Основная причина кризиса заключалась в чрезмерном дефиците бюджета с 1993 по 1998 годы, что привело к государственному долгу, превысившему в 1999-м объем ВВП. Российское руководство пришло к выводу, что фискальная политика должна быть очень консервативной. Правительство решило, что государственный долг должен быть сведен к минимуму, и задолженность федерального правительства в 2008 году сократилась до 6,5 % от ВВП. Налоговая система была тщательно реформирована. Сократилось количество налогов, и был введен единый подоходный налог с населения. Главным идеологом этой политики стал министр финансов Алексей Кудрин, он пользовался полной поддержкой Путина. Следствием отсутствия финансирования стало то, что огромное количество предприятий обанкротилось. Россия пережила момент величайшего краха.

Когда глобальный финансовый кризис ударил по России в 2008-2009 годах, казны правительства были полными. Государственный долг был минимальным, а золотовалютные резервы Центрального банка выросли почти до $600 млрд. Будучи уверенным в своих больших резервах, правительство ввело крупнейшие налоговые стимулы среди стран «G20». Тем не менее, Россия понесла огромные потери. С ноября 2008 года по февраль 2009 года Россия проводила постепенную девальвацию, что сократило ее внутренние резервы на $200 млрд.

В 2014 году финансовый кризис снова ударил по России. Международные цены на нефть начали стремительно падать, а в июле Соединенные Штаты и Европейский союз ввели жесткие финансовые санкции.

Сейчас у России не хватает резервов. На ежегодном российском инвестиционном форуме «Россия зовет» в октябре 2016 года Путин заявил: «Международные резервы Центробанка растут. В настоящее время они составляют около 400 миллиардов долларов». Обесценивание рубля помогает правительству ограничить дефицит бюджета. Доходы людей в долларовом выражении упали, но они остаются довольно стабильными в рублях.

Кремль сократил расходы на образование и здравоохранение, а в последнее время даже пенсии. Тем не менее военные расходы резко возросли до 2015 года, однако с 2017-2019 годов реальные военные расходы значительно сократятся.

Экономический рост был важным принципом легитимности Путина, но сегодня уровень жизни россиян ухудшается. Поэтому вместо «хлеба» российский президент предпочитает кормить население «зрелищами»: агрессивной внешней политикой, о чем свидетельствует война в Грузии в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году и война в Сирии в сентябре 2015 года.

Андерс Аслунд, nv.ua