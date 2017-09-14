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Минчане нашли оригинальный способ проучить «автохама»

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  • 14.09.2017, 15:35
  • 14,396

Жители квартала Зеленый Бор оставили оригинальную записку на одной из машин.

Фотографии оригинального предупреждения нарушителю правил парковки прислал abw.by читатель.

На фото видно, что автомобиль Nissan Juke припаркован частично на пешеходном переходе. За это местные жители оставили на лобовом стекле записку.

"Проходил мимо, решил глянуть, что на лобовом. С юмором у кого-то все в порядке", - отметил читатель, приславший фото.


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