Лукашенко - министру природы: Разберитесь уже, что там под землей 31 14.09.2017, 15:49

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Андрей Худык

фото: «Гродненская правда»

Диктатор назначил нового главу Минприроды и раскритиковал качество прогнозов от Гидромета.

Лукашенко раскритиковал качество прогнозов погоды, которые находятся в ведении департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом диктатор заявил сегодня, назначая на должность министра Андрея Худыка, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались», — сказал диктатор.

«И когда я читаю вашу информацию, а я каждый день ее получаю, у меня желание просто разогнать эту организацию. Если не умеете работать, свяжитесь с военными уже, научитесь у них работать», — добавил Лукашенко.

Назначая Андрея Худыка на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, правитель акцентировал внимание нового министра на выявлении новых залежей полезных ископаемых.

«Бывшему министру была поставлена серьезнейшая задача по природным ресурсам. Что мы знаем о нашей стране? То, что на поверхности, мы это видим. А вот что там — под землей — не все. Поэтому ваша задача — разобраться, что там, под землей. И прежде всего то, что нам крайне необходимо сегодня. Понимаете, о чем идет речь», — сказал президент.

«Природа — это дар Божий, мы его должны сохранить и еще в лучшем состоянии передать своим детям и внукам, — сказал Лукашенко. — Поэтому займитесь серьезно, как вы это умеете делать. Займитесь наведением порядка и дайте результат по ресурсам и защите нашей природы. Все эти карьеры, животноводческие фермы, откуда жижа в реку течет…».

Напомним, ранее главой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды был Андрей Ковхуто. 8 июня стало известно, что он отстранен от работы, в отношении него проводится проверка — его подозревают в служебном подлоге.