Названы лучшие пивные фестивали этой осени 1 14.09.2017, 15:59

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Пивные фестивали пройдут в Амстердаме, Антверпене, Пльзене, Ханое, Москве и в Минске.

До начала самого известного немецкого пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене остались считанные дни. Уже 16 сентября мэр города торжественно откроет праздник. К сожалению, многим не удастся попасть на это грандиозное событие. Однако пивные фестивали пройдут осенью не только в Германии, пишет tio.by.

С 27 по 29 октября праздник темного пива пройдет в Амстердаме. В огромном холле здания фондовой биржи Берлаге любители пенного продегустируют продукцию не только мировых брендов, но и маленьких семейных предприятий. На суд посетителей представят более 50 марок хмельного напитка, включая сорта с фруктовыми вытяжками и различными экзотическими добавками. Праздник будет сопровождаться музыкой в исполнении местных музыкантов. Стоимость билета составит 10 евро, а бокал пива можно будет приобрести за 2 евро.

В Антверпене пивных гурманов ждут с 30 сентября по 1 октября на фестивале Modeste. Здесь можно попробовать не только напитки от местных пивоварен, но и фермерский сыр от известного мастера-сыродела Мишеля Ван Трихта. В программе также парад духовых оркестров, пивное шествие и конкурс «Королева хмеля».

Один из старейших и крупнейших пивных фестивалей в Чехии пройдет в городе Пльзене 7 октября. Многолюдное застолье состоится на главной городской площади и на территории пивоваренного завода Pilsner Urquel. На первой площадке посетителей будут знакомить с прошлым легендарного пивного производства. Все желающие смогут облачиться в исторические костюмы и поучаствовать в процессе создания пива по старинным рецептам. На площадке пльзеньского завода состоятся состязания барменов и экскурсии по пивоварне. Конечно же, чешский фестиваль не пройдет без развлекательной программы и выступлений местных музыкантов.

Интересно, что Октоберфест отметят и во Вьетнаме. Праздник пива пройдет в Хошимине в отеле Hotel Nikko Saigon с 21 по 23 сентября, а в Ханое – с 5 по 7 октября в отеле JW Marriott. И вновь главной изюминкой станет традиционный баварский стиль, начиная от немецкого пива, закусок и заканчивая фольклорной программой. Ожидается, что праздник посетит около 8 тысяч гостей.

Свой Октоберфест отметят и в Москве. Выпить пива и отведать традиционных немецких деликатесов можно будет с 14 по 16 сентября на территории немецкого посольства в столице. В рамках праздника пройдет торжественное открытие пивной бочки, выступление баварских музыкантов, презентации сортов пива и фестивальная лотерея. Билет на это событие, дающий доступ к напиткам и угощениям, обойдется в 6000 российских рублей.

У тех, кто по каким-то причинам не поедет на заграничные фестивали, а на Lidbeer попасть не успел, есть еще один шанс почувствовать атмосферу Октоберфеста по-белорусски. Праздник состоится 23-24 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Логойск», гостям будут предлагать более 30 сортов пива.