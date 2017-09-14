«Надоел, Репина на него нет» 6 14.09.2017, 16:20

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Людмила Мирзаянова

Фото: ucpb.org

Прислушайся, о чем говорят люди.

Прислушивайся, о чем говорят люди, чтобы понять настроение и ожидания общества, пишет общественная активистка Людмила Мирзаянова для ucpb.org.

Из подслушанного.

- Надоел. Щипцами не вытянешь.

- Не говори! 23 года бессменно. Нет на него Репина.

- Какого еще Репина?

- Да художника! Картину "Бурлаки на Волге знаешь?"

- А то!

- Так вот он автор этой картины. Рассказывают его современники, стоило Репину чей-нибудь портрет нарисовать, как тот сразу на тот свет и уходил.

- Невероятно (Смеются оба.)

- Но факт! Композитора Мусоргского нарисовал, тот вскоре умер. Портрет поэта Тютчева решился написать, тот тоже умер. Только завершил работу над портретом премьер-министра Столыпина, как того в Киеве застрелили.

- Не художник, а пророк.