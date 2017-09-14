«Надоел, Репина на него нет»6
- 14.09.2017, 16:20
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Прислушайся, о чем говорят люди.
Прислушивайся, о чем говорят люди, чтобы понять настроение и ожидания общества, пишет общественная активистка Людмила Мирзаянова для ucpb.org.
Из подслушанного.
- Надоел. Щипцами не вытянешь.
- Не говори! 23 года бессменно. Нет на него Репина.
- Какого еще Репина?
- Да художника! Картину "Бурлаки на Волге знаешь?"
- А то!
- Так вот он автор этой картины. Рассказывают его современники, стоило Репину чей-нибудь портрет нарисовать, как тот сразу на тот свет и уходил.
- Невероятно (Смеются оба.)
- Но факт! Композитора Мусоргского нарисовал, тот вскоре умер. Портрет поэта Тютчева решился написать, тот тоже умер. Только завершил работу над портретом премьер-министра Столыпина, как того в Киеве застрелили.
- Не художник, а пророк.