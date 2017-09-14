Илон Маск о презентации электрогрузовика: «Этого зверя нужно увидеть, он нереальный!» 11 14.09.2017, 17:17

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Илон Маск

Премьера первого грузовика компании Tesla Motors состоится 26 октября.

Об этом на своей странице в Twitter написал глава американского производителя электромобилей Илон Маск, пишет motor.ru.

"Грузовик Tesla будет представлен 26 октября в Хоторне. Тогда же случится и первый тест-драйв. Стоит увидеть этого зверя лично. Это нереально", - написал Маск.

Впервые о том, что Tesla разрабатывает грузовик, стало известно летом 2016 года. Тогда автопроизводитель опубликовал "совершенно секретный план", в котором анонсировалась разработка подобной модели. В этом же документе указывалось, что компания сделает еще автобус, пикап и компактный кроссовер.