Бобруйчанка о учебе в Португалии: Мне платили стипендию в тысячу евро 1 14.09.2017, 17:37

2,342

Как студентка из Бобруйска училась в португальском университете.

Студентка 4 курса факультета иностранных языков Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова Александра Перегудова целый год провела в Португалии, в городе Порту, пишет bobruisk.ru. Здесь девушка училась в местном университете.

Родом Саша из Бобруйска, училась в средней школе №27 и гимназии №2. После школы решила поступать именно в Могилевский университет: была наслышана, что при хорошей учебе и должном усердии отсюда можно на год уехать учиться в другую страну по программе обмена студентами.

Как узнала о программе

Саша была уже на втором курсе, когда заметила на стенде университета объявление. В нем рассказывалось об образовательной программе Erasmus Mundus, в которой было задействовано 20 университетов из Евросоюза и соседних регионов. Участвуя в программе, ты изучаешь язык, культуру другой страны, а также делишься своей, приобретаешь знания.

– Я узнала, какие документы нужно собрать и до какого числа отдать в международный отдел университета, – рассказывает Саша. – Помимо стандартных бумаг, нужно было написать три мотивационных письма и автобиографию. Причем все на английском языке. В принципе, сложно не было, все собрала быстро.

Три письма улетели в три университета в разных странах. Первым пришло подтверждение из Португалии. И уже 2 сентября 2016 года Александра была в Порту.

В чужой стране

Целый год девушка училась в Universidade do Porto по специальности «Литература, языки и культура». По приезде две недели иностранцам давались на адаптацию: знакомство с университетом, предметами, преподавателями и их требованиями.

– Город, общежитие – все это мне очень понравилось. Но, знаете, больше всего хорошо было то, что за нами были закреплены так называемые кураторы. Они помогали нам собирать необходимые бумаги, проводили экскурсии, если нам нужна была другая помощь, не важно, какая, они всегда нам помогали. А мой куратор Дуард стал еще и моим лучшим другом.

Таким помощником там может стать любой желающий.

Различия в учебе

Новоприбывшие сразу регистрируются в общей университетской компьютерной системе. С помощью интернета студенты в Португалии смотрят расписание, узнают, когда сессия. Вопросы по своим предметам преподаватели тоже оставляют студентам в системе.

Иностранцам нужно было выбрать 5 обязательных предметов, по ним в конце семестра сдавали экзамены. Но посещать можно было любые лекции. Преподавание велось на английском языке, на португальском и на французском.

Еще в португальском универе не было конкретных вопросов к экзаменам. Ты просто готовишься по всей программе. А когда приходишь на экзамен, преподаватель дает лист с заданиями – и это могут быть какие угодно вопросы по теме.

– Мне как-то попался вопрос: американская идеология на примере северо-американской литературы. Сидишь потом и пишешь все, что помнишь, – рассказывает Саша.

А есть предметы, которые там вообще не нужно сдавать. Ходишь на занятия, в течение семестра работаешь, сдаешь тесты, и все.

– Это чем-то напоминает наш «автомат» – выполнил все требования и – свободен, – улыбается Саша. – Все эти требования устанавливает там преподаватель.

Что удивило

– Некоторые у нас все еще не могут привыкнуть к 10-бальной системе оценки знаний, а в Португалии она 20-бальная!

– Учатся они в универе всего три года, затем – год магистратуры. Одна «пара» у них длится два часа. Звонков нет, поэтому преподаватель следит за временем и сам отпускает студентов.

– Не хватало порой… домашнего задания, как у нас. Считается, что в свободное время студент должен заниматься самообразованием. И хочу отметить, что учиться португальцы любят. Для этого у них есть все условия. Только в нашем учебном корпусе находилась библиотека в семь этажей. Студентов сюда приходило очень много. Единственный минус – почти все книги в одном экземпляре. Узнать, где находится интересующая тебя литература, когда ее принесут и т.д., можно было опять-таки в интернете.

Расходы

Чтобы учиться в Порту, девушке нужно было оплатить лишь визу (60 евро). Стипендия составляла 1 000 евро. Из них 264 евро уходили на оплату общежития и «коммуналку». Общежитие было коридорного типа, а комнаты больше похожи на небольшие квартиры. Жила девушка с другой студенткой из Беларуси.

Около 200 евро в месяц уходило на еду. Питались в фудкортах, кафе, небольших ресторанчиках. И сами готовили – в комнате была кухня.

– Закупались в магазинах в дни скидок. Если сравнивать с нашими ценами, то что-то там было дешевле, что-то дороже, – говорит Саша и приводит португальский ценник (за 1 кг): помидоры – 3-4 евро, мясо – 4-6 евро, самая дешевая свинина – 2-4 евро, курица – от 4 евро, яблоки – 1-3 евро, бананы – 1 евро, сыр мог стоить и 10 евро за кг...

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Саше больше всего нравилось ходить в кино. Все новинки показывали на языке оригинала с португальскими субтитрами. Билет в кинотеатр стоил 8-11 евро, со студенческой скидкой – 5-8 евро.

Удалось также несколько раз съездить на экскурсии в Барселону, Милан, Амстердам, Мадрид, Париж, даже на остров Мадейру, не говоря о других, более маленьких городках. Билеты обошлись в 134 евро, потому что покупала заранее. В среднем на путешествия ушло около 1 000 евро, включая экскурсии и проживание.

ЧТО В ИТОГЕ

– Я поняла, что обучение в Могилевском университете тоже имеет свои плюсы, – говорит Саша. – У нас многообразие предметов, все-таки для общего развития это полезно. Но из-за того, что выполняешь много заданий не по профилю, не хватает времени на основные предметы.

За год в Португалии девушка подтянула свой английский и французский и начала учить португальский. Если бы осталась еще на год,

могла бы получить диплом.