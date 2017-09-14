США и Европа «перерезали» российскую газовую трубу Дмитрий Гомон, espreso.tv

14.09.2017, 17:50

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Из-за санкций «Северный поток-2» остался без финансирования.

Проект российского трубопровода, который должен пустить газ в Европу в обход Украины, оказался под угрозой из-за нехватки финансирования

Российская пропаганда очень любит смеяться над санкциями. «Нам от санкций только лучше» - один из ее ключевых нарративов. Но на практике все иначе.

Из-за нового закона США о санкциях, подписанного президентом Дональдом Трампом в августе, амбициозный российский проект «Северный поток-2» столкнулся с проблемой нехватки средств. А это уже совсем не смешно, потому что «Газпром» вбухал в проект немало денег, которые могут оказаться утраченными навсегда.

Дамоклов меч от американцев

Финансирование крупных российских проектов, таких как газопровод «Северный поток-2», «стало почти невозможным» после введения США закона о новых санкциях против России, сказал во время визита в Москву глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

Эти слова мигом разлетелись российскими, а затем и мировыми СМИ.

Заявления Зеле, пишет российская газета «Коммерсант», стали первым официальным признанием влияния американских санкций на «Северный поток-2». Издание отмечает, что ранее планировалось получить 70% средств, необходимых для строительства газопровода, за счет кредитов от банков. Но теперь компаниям-участникам проекта придется платить больше, чем они ожидали.

Американский закон отмечает, что США продолжат препятствовать реализации проекта «Северный поток-2» из-за его «пагубных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине».

Он запрещает физическим и юридическим лицам финансировать в российские энергетические проекты в размере, превышающем $5 млн в год или $1 млн единовременно.

Санкции, собственно, не введены в действие - закон лишь предоставляет Трампу и Конгрессу инструмент для давления на РФ. Однако возможность оказаться под санкциями отпугивает американские и европейские банки от предоставления кредитов под проект «Северный поток-2». Это, собственно, то, что имел в виду Райнер Зеле.

Этот господин, кстати, не случайно так заботится о судьбе российского мегапроекта. Во-первых, его австрийская компания OMV - один из участников «Северного потока-2». А во-вторых, Зеле также возглавляет Российско-германскую внешне-торговую палату. То есть он дважды заинтересованное лицо.

Его немецкие коллеги, которые имеют бизнес с Россией, откровенно называют американские санкции дамокловым мечом, который над ними подвесили США.

Однако в настоящее время Ангела Меркель не очень склонна прислушиваться к их жалобам.

Искать спасение в Китае

Райнер Зеле также сказал, что теперь участникам проекта придется больше работать с российскими и азиатскими банками. То есть, кредиты, которые должны выдать европейские или американские банки, теперь будут просить в российских и китайских банках.

О том, что Nord Stream 2 AG (создана «Газпромом» компания-оператор строительства газопровода) ищет деньги в Китае, российская газета «Ведомости» писала еще в июне. Речь шла о консультации по возможности привлечения долгосрочного финансирования.

Но с того времени никаких сообщений об успешности или неуспешности переговоров не было. Из чего можно сделать вывод, что китайцы не спешат вкладываться в рискованный проект. Возможно, они выжидают, чтобы Россия зашла в тупик с реализацией проекта, а тогда можно будет навязать ей максимально жесткие условия.

Кстати, даже лояльные Кремлю энергетические эксперты признают, что китайское кредитование дороже, чем европейское или американское.

Датские колебания

Еще одну преграду на пути реализации проекта «Северный поток-2» может создать Дания. Труба должна пройти по дну моря через территориальные воды этой страны. В апреле Nord Stream 2 AG подала заявку в датское энергетическое агентство о разрешении на строительство газопровода.

Но в конце августа датское правительство подало законопроект, который предусматривает, что теперь согласие должно давать не только энергетическое агентство, а еще и МИД. Министерство может отказать, если посчитает, что трубопровод противоречит внешнеполитическим или интересам безопасности страны.

«Новым законопроектом правительство прокладывает для Дании дорогу, которая позволит отказать «Северному потоку-2» в принципе», - сообщила датская газета Politiken.

Россия же продолжает подначивать Европу - мол, покажите американцам фигу, как они смеют вас поучать. Вот, например, член Совета Федерации Алексей Пушков планы правительства Дании прокомментировал словами о том, что они встревожились только после санкций США. «Источник давления очевиднен», - отметил он в своем Twitter.

Кремлевские голоса, а вслед за ними и лояльные Москве представители немецкого бизнеса, заявляют, что санкции США введены с целью вытеснения России с газового рынка Европы. Американцы, мол, хотят занять их место и поставлять в ЕС свой сжиженный газ.

Но на самом деле они манипулируют, специально упрощая существующее положение на мировом газовом рынке.

«Сейчас ситуация выглядит так, что основным направлением для экспорта американского СПГ будет азиатский и латиноамериканский рынки. Мексика, кстати, является крупнейшим покупателем. На Европу будет приходиться лишь небольшая доля», - комментировал недавно для сайта Эспрессо.TV президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

В целом проблемы с финансированием пока не означают, что «Северный поток-2» оказался под угрозой срыва. Но его запуск в действие точно может передвинуться во времени. Сейчас планируется, что строительство закончится в 2019 году, а уже в 2020-м по нему пойдет газ.

И уже очевидно, что проект обойдется российской казне дороже, чем планировалось. Но поскольку газопровод, чтобы там не заявляли в «Газпроме», носит не экономический, а геополитический характер, денег на него не пожалеют. Все, что угодно, лишь бы сделать Украине хуже.

Дмитрий Гомон, espreso.tv