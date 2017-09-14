У «Гродно Азота» появился новый генеральный директор 2 14.09.2017, 17:52

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Игорь Бобырь

Фото: belchemoil.by

Его назначил Лукашенко.

Новым генеральным директором ОАО «Гродно Азот» стал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Игорь Бобырь, сообщает tut.by. На назначение Бобыря дал согласие Лукашенко.

Когда место генерального директора гродненского промышленного гиганта стало вакантным — неизвестно, потому что на сайте в информации об администрации ОАО «Гродно Азот» все еще значится фамилия предыдущего директора — Константина Маянова.

Игорь Бобырь родился 13 октября 1964 года в Новгороде-Северском Черниговской области в семье рабочих. В 1989 году окончил технологический факультет Киевского политехнического института. В период учебы в институте проходил службу в Вооруженных Силах СССР в ГДР.

После окончания института получил направление на Гродненское производственное объединение «Химволокно» (сейчас — филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»), где в разные годы работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером, заместителем главного механика, начальником отдела, начальником коммерческого управления, заместителем директора по коммерческим и экономическим вопросам.

С 2012 года и по октябрь 2014 года работал заместителем генерального директора ОАО «Гродно Азот» — директором производственно-технологического комплекса «Химволокно».

С октября 2014 года — заместитель председателя концерна «Белнефтехим». Назначен «депутатом» Гродненского областного «совета депутатов» двадцать седьмого созыва (по Занеманскому избирательному округу № 14).