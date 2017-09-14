Чем Норвегия удивила путешественника из Беларуси 4 14.09.2017, 18:05

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Обойдемся без напоминания о космических зарплатах и уровне жизни — об этом слышали все.

Журналист «Нашей Нивы» Артем Гарбацевич неделю провел в Норвегии и рассказывает о том, что в этой стране больше всего может удивить белоруса, о том, чему следовало бы подражать и что перенимать. Обойдемся без напоминания о космических зарплатах и уровне жизни — об этом слышали все.

Доверие как идеология

Норвежское общество построено на доверии. Как особенно поразивший меня момент, приведу разговор с членом одной избирательной комиссии (парламентские выборы в Норвегии пришлись как раз на время поездки). Так вот, он рассказал, что только в 2012 году норвежцев обязали показывать паспорт (или иной документ) при голосовании, и то, только под давлением отчетов международных наблюдателей. До сих пор человек просто называл свое имя, получая бюллетень.

«Так ведь можно несколько раз проголосовать, представляясь разными именами», — сказал я, наученный белорусскими «каруселями».

Ответ норвежца был наивным, но честным.

«А зачем кому-то это делать?», — сказал он.

Люди здесь не понимают, как можно лгать и мошенничать, общество таких отвергает.

Скрывать что-либо — значит вызвать к себе недоверие. Эта философия проявляется во всех сферах жизни: от торговли до государственной службе.

«Может показаться, что у нас легко жилось бы жулику, но это не так. Ему жилось бы тяжело. Как тяжело честному человеку жить среди лицемеров, так и жулику трудно среди честных людей», — сказал мне норвежец.

Странная ситуация с алкоголем

Быть алкоголиком в Норвегии очень дорого — здесь 0,5 л пива стоит около 10 евро. Но хорошо еще, если вы его найдете — в 90% продовольственных магазинов, куда я заходил, его просто не продавали. Что хочешь пей: от молока до энергетиков и соков с мякотью, но алкоголя нет. В том магазине, где я нашел пиво, его продавали только до 21.00. Но это был и самый крепкий алкоголь там — ни водки, ни вина. Норвежцы обычно привозят алкоголь из duty free после перелетов, или ходят в бары с драконовскими накрутками.

Белорусов выдает лицо

Пришлось побывать в ночном клубе, где тусуется столичная молодежь. В основном, все как и у нас. Вот только студенты не могут позволить себе ни коктейли, ни даже пиво, поэтому здесь компаниями напиваются дома, а уже потом идут танцевать. Что поразило: где-то через 20 минут ко мне подошел охранник со словами «если вы не будете улыбаться, то мы вас выгоним». Конечно, вряд ли это была серьезная угроза, скорее просто месседж, мол, в развлекательных заведениях здесь принято веселиться так, чтобы это было очевидно.

Проблемы норвежского общества

Большинство белорусских проблем в Норвегии в той или иной степени уже решены, если речь об уровне жизни: школы с детсадами здесь бесплатные, но в них не кормят. Медицина бесплатная, но большие очереди. Зарплаты высокие, но хочется еще больше.

Однако ярче всего о проблемах общества говорит диалог, состоявшийся у меня с представителем Центральной партии, которая впоследствии набрала 19 из 161 места в Стортинге (парламенте).

Так вот, он рассказывал мне про волков. В Норвегии их до прошлой зимы было около 130, но, мол, за зиму их популяция увеличилась на 19%», — убеждал он цифрами.

«Волки нападают на фермерских овец. Увеличение их численности — угроза. Наша избирательная программа предусматривает введение квоты на численность волков в Норвегии, остальных мы предлагаем отстрелить. Вообще-то, более глобальным решением было бы поселить их всех в одной резервации, откуда они бы нас не донимали», — сказал он.

Попытки поселить волков в резервации предпринимались и раньше, но те ожидаемо проигнорировали решение норвежского парламента и разбежались оттуда:)

Трудно представить, чтобы в Беларуси одним из пунктов избирательной программы у кого-то стало предложение сокращения популяции бобров, которые также представляют проблему, но не политическую.

Тусовка для стариков

Как человек, которому знаком образ жизни белорусских пенсионеров, особенно в глубинке, я был шокирован, случайно зайдя в церковь в пригороде Осло.

Это был вечер вторника, но внутри словно пчелы гудели: весь зал был заставлен столами, за которыми стояли/сидели люди пожилого возраста, все о чем-то разговаривали, разбившись на кружки по интересам за столами. Кто-то там карту обсуждал, кто-то ел.

Конечно, без алкоголя. Одеты как на выход, но без перебора: в джинсах, кроссовках.

Как я понял, это такая тусовка для стариков, которые уже не пойдут ни в клуб, ни играть в баскетбол, но и не соглашаются влезать в панцирь своего дома, хотят поддерживать связь с окружающим миром. В этом желании и представляется разница с нашими стариками, которые живут прошлым, отвергая все новое.