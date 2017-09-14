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Видеофакт: Ангела Меркель продемонстрировала свои вокальные способности

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  • 14.09.2017, 18:13
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Ангела Меркель

Канцлер Германии исполнила фрагмент джазовой композиции.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметилась на очередном предвыборном митинге весьма неожиданным поступком, на который обратили внимание немецкие СМИ, пишет hyser.com.ua.

Фрау Меркель спела фрагмент композиции из репертуара певицы Уши Брюнинг. Во время одного из предвыборных мероприятий артистка пела песню Strange things happen every day («Странные вещи происходят со мной»). В определенный момент она протянула микрофон Ангеле Меркель, которая сидела в первом ряду. Канцлер не растерялась и подхватила песню.

Уши Брюнинг повторила эту импровизированную затею несколько раз. Аудитория встретила новоиспеченный дует аплодисментами.

Отметим, что предвыборное мероприятие состоялось в Берлине.

Парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября 2017 года. На них выберут 630 членов 19-го Бундестага, который и определит имя нового канцлера сроком на 4 года. В начале сентября Ангела Меркель победила своего главного конкурента на выборах Мартина Шульца на телевизионных дебатах. Она является главным фаворитом избирательной кампании.


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