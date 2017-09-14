Пять фактов о назначенном министре природы 3 14.09.2017, 18:25

3,601

Андрей Худык

Сын Андрея Худыка— директор предприятия, брат — начальник тульской полиции.

14 сентября Александр Лукашенко назначил нового министра охраны природных ресурсов. Им стал заместитель управляющего делами Лукашенко Андрей Худык. Предыдущий министр Андрей Ковхуто попал в коррупционный скандал.

«Наша Нива» собрала наиболее интересные факты о топ-чиновнике.

Родился в Украине, работал в колхозе

Андрею Худыку 58 лет. Он родился в 1959 году в деревне Островчане Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Служил в армии.

Как оказался в Беларуси? Влюбился в местную девушку, потому и переехал. Начал работать в сфере сельского хозяйства.

Примечательно, что Андрей Худык совсем не учился в Беларуси. Оба свои образования он получил в России. Сначала окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт (1987), а после — Российскую академию государственной службы при президенте России (2006). Хотя на то время белорусская Академия управления также полным ходом штамповала выпускников.

На протяжении 11 лет Худык возглавлял колхоз имени Кирова в Ивьевском районе. После его помотало по стране — Браслав, Волковыск. В конце концов, в 2002 он стал председателем Дятловского райисполкома. Еще через какое-то время возглавил Лидский. Когда работал в Лиде, то в народе ходило много слухов о Худыке.

Доверие руководства страны он завоевал после того, как образцово провел в городе республиканские «Дожинки»-2010.

Дело за оскорбление чести

В 2011 году Андрей Худык обратился в Лидский районный суд по делу оскорбления чести и достоинства. Дело в том, что пользователь «Вконтакте» Евгений Куцко под впечатлением от президентских выборов — 2010 разместил на своей странице рассказ «Забота о человеке — приоритет моей работы», среди главных персонажей которого был Худык. Куцко был поражен интервью Худыка о том, сколько ему важных дел приходится решать ежедневно, какие вопросы рассматривать. Повествование было написано в абсурдной манере.

Произведение заканчивалось фразой: «Худык спасет мир!». Худык нашел рассказ, когда уже работал заместителем председателя Гродненского облисполкома. В результате Куцко уволили, он работал на государственной должности — в отделе статистики.

Сначала дело квалифицировалось как уголовное. Однако после того, как Куцко принес публичные извинения, его переквалифицировали в административное. В результате суд приговорил молодого человека к 700 тысячам рублей штрафа — 140 долларов по курсу июня 2011.

Брат — начальник тульской полиции

Буквально в июне повышение получил и младший брат Худыка — Василий. Он стал начальником управления МВД по городу Тула. В органах внутренних дел Василий Худык отработал более 30 лет. В 22 года пошел работать милиционером в родном Каменец-Подольске. В 33 — закончил Хабаровскую высшую школу МВД России.

Двадцать три года Василий Худык отработал в Магаданской области. После этого переводился на работу в Калугу и Хакасию. Василий Худык имеет отметку «Почетный сотрудник МВД России», а также медаль «За отличную охрану общественного порядка».

Сын — директор «Лиданефтепродукта»

36-летний Вадим Павлович не так давно возглавил открытое акционерное общество «Лиданефтепродукт». До этого он был начальником участка АЗС №5 управления розничных продаж «Газпромнефть-Белнефтепродукт».

Жена Вадима Худыка Виктория много пишет о семейной жизни в социальных сетях. У пары двое сыновей — Назар и Матвей. Сейчас живут в Лиде на съемной квартире. По словам жены, чтобы заработать на жилье в Гродно, ее муж полтора года работал в Швейцарии.

При этом сама Виктория не особо скрывает, что отец помогал мужу с трудоустройством: «Скажите, а разве плохо, когда родители помогают своим детям? Мне кажется, так и должно быть. Так и произошло, когда отец помог моему мужу с его первой работой в сфере, в которой он работает сейчас. Муж при этом прошел все ступени лесенки сам. И благодаря трудолюбию, усердию, профессиональным и человеческим качествам он развивался выше. Отец никогда не лез в его дела, разве что помогал советом».

Работа в Гродно, заместитель у Шеймана

Всего лишь около года Андрей Худык отработал председателем Гродненского горисполкома. «Город большой, за год трудно что-то изменить», — говорил он.

Однако говорит, что работа в Гродно научила его: «Не надо бояться браться за реализацию планов, которые сначала кажутся несбыточными. Идея должна созреть, чтобы восприниматься вполне реалистичной и реализоваться. А через некоторое время кажется: как мы раньше без этого жили?»

В 2014 Худыка перевели в управление делами президента, где он был заместителем у Виктора Шеймана.

За какие вопросы отвечал Худык? Охрана природы, заповедники, заказники, санатории в Беларуси и за рубежом, гостиницы.