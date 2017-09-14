Жильцы минской «Розочки»: Мы против расселения неизвестно куда 14.09.2017, 18:39

Фото: onliner.by

Жители столичного района, который готовят под снос, не пришли к компромиссу с властями.

В администрации Московского района подвели итоги резонансного общественного обсуждения реконструкции района улицы Розы Люксембург. Проект предусматривает снос до 2030 года 2—3-этажной застройки (в общей сложности 1587 квартир общей площадью 61,2 тыс. кв. м) между проспектом Дзержинского и улицей Харьковской. Часть местных жителей поддержала планы архитекторов (есть люди, десятилетиями ожидающие сноса), но многие выступили против принудительного расселения неизвестно куда. На днях районная администрация разместила на своем сайте протокол подведения итогов обсуждения, пишет onliner.by.

Как считают в Комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, малоэтажные дома в районе улицы Розы Люксембург не представляют ценности для города, при этом занимают ценную в градостроительном смысле территорию. Их снос был утвержден еще предыдущими редакциями генерального плана Минска. Архитекторы предлагают выделить территорию одному крупному застройщику. Помимо нового жилья здесь должны появиться два детских сада, две школы, поликлиника, общественно-жилой комплекс и ФОК. Пятиэтажки сохранят и капитально отремонтируют. До 2030 года жилфонд района увеличится ориентировочно на 3633 квартиры. Таким образом «Розочку» доведут до показателей высокоплотной застройки (с нынешних 4800 кв. м на гектар до 8300 кв. м на гектар).

Комиссия, подводившая итоги обсуждения, состояла из 9 человек: представители администрации Московского района и Мингорисполкома, депутат, архитектор «Минскградо», представитель Центра гигиены и эпидемиологии, а также трое местных жителей.

В итоговом протоколе отмечено, что в ходе обсуждения поступило два коллективных обращения: первое за реализацию проекта (74 подписи), второе — против (51 подпись). В журнале замечаний и предложений оставлено 37 записей, из них 14 против проекта (180 подписей) и 23 записи с различными замечаниями по проекту.

Большинством голосов комиссия решила рекомендовать проект для дальнейшего прохождения экспертизы и утверждения в установленном порядке. Особые мнения местных жителей, входивших в состав комиссии, прикреплены к итоговому протоколу. Представители инициативной группы жильцов, в частности, считают, что проект реконструкции не соответствует ни положениям генерального плана, ни интересам живущих здесь людей.

Окончательное решение по поводу перспектив столичной «Розочки» будет принимать градостроительный совет при главном архитекторе Минска.