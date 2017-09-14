Голландец составил список из 14 вещей, которые нужно сделать в Беларуси
- 14.09.2017, 18:57
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30-летний европеец рассказывает, что впечатлило его в Минске.
Два месяца назад «Комсомолка» встретилась с нидерландским путешественником Бартом ван Эйденом. Он прилетел в Беларусь, чтобы добавить ее в свою копилку:
- У меня есть цель – побывать в 100 странах и попасть в Travellers Century Club, американскую организацию путешественников, - рассказал Барт. - Осталось 25 стран.
Беларусь была одной из последних непосещенных стран в Европе. Спустя два месяца он систематизировал свои впечатления и подвел итог путешествия.
- К сожалению, Беларусь – одна из наименее посещаемых в Европе стран. Возможно, дело в визе (к счастью, сейчас можно прилететь на пять дней просто так). Я провел в белорусской столице четыре дня и получил удовольствие от каждой минуты.
Вот что, по его мнению, стоит сделать каждому иностранцу, который прилетит в Беларусь, как турист. Как вам список?
1. Посмотреть на Ленина на площади Независимости.
2. Тайно сфотографировать здание КГБ.
3. Покататься в метро (особенно по красной ветке).
4. Выяснить, как выглядит 72-метровый ромбокубооктаэдр – съездить к Национальной библиотеке.
5. Заценить граффити на Vulica Brasil.
6. Съесть бургер в кафе Enzo.
7. Проехаться по барам. Классных – очень много!
8. Выпить коктейль в виде ванной, в которой плещется уточка.
9. Полюбоваться Национальной библиотекой ночью. Она выглядит как большой диско-шар!
10. Взобраться на Курган Славы.
11. Съездить к стеле «Минск - город-герой».
12. Посмотреть военный парад.
13. Присоединиться к народным гуляниям.
- Если хорошо спланировать, можно попасть на глобальное празднование! Если нет, есть риск того, что город покажется вам скучным, как некоторым путешественникам.
14. Поесть в белорусской столовой.
- €3,50 за котлету по-киевски, картошку, холодник и салат с ветчиной и сыром. Классный обед!