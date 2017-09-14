Голландец составил список из 14 вещей, которые нужно сделать в Беларуси 14.09.2017, 18:57

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Фото: Bart van Eijden

30-летний европеец рассказывает, что впечатлило его в Минске.

Два месяца назад «Комсомолка» встретилась с нидерландским путешественником Бартом ван Эйденом. Он прилетел в Беларусь, чтобы добавить ее в свою копилку:

- У меня есть цель – побывать в 100 странах и попасть в Travellers Century Club, американскую организацию путешественников, - рассказал Барт. - Осталось 25 стран.

Беларусь была одной из последних непосещенных стран в Европе. Спустя два месяца он систематизировал свои впечатления и подвел итог путешествия.

- К сожалению, Беларусь – одна из наименее посещаемых в Европе стран. Возможно, дело в визе (к счастью, сейчас можно прилететь на пять дней просто так). Я провел в белорусской столице четыре дня и получил удовольствие от каждой минуты.

Вот что, по его мнению, стоит сделать каждому иностранцу, который прилетит в Беларусь, как турист. Как вам список?

1. Посмотреть на Ленина на площади Независимости.

2. Тайно сфотографировать здание КГБ.

3. Покататься в метро (особенно по красной ветке).

4. Выяснить, как выглядит 72-метровый ромбокубооктаэдр – съездить к Национальной библиотеке.

5. Заценить граффити на Vulica Brasil.

Фото: Bart van Eijden

6. Съесть бургер в кафе Enzo.

7. Проехаться по барам. Классных – очень много!

8. Выпить коктейль в виде ванной, в которой плещется уточка.

Бары и коктейли в них - отличные, считает голландец.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

9. Полюбоваться Национальной библиотекой ночью. Она выглядит как большой диско-шар!

Похоже на диско-шар? Фото: Bart van Eijden

10. Взобраться на Курган Славы.

11. Съездить к стеле «Минск - город-герой».

12. Посмотреть военный парад.

13. Присоединиться к народным гуляниям.

- Если хорошо спланировать, можно попасть на глобальное празднование! Если нет, есть риск того, что город покажется вам скучным, как некоторым путешественникам.

14. Поесть в белорусской столовой.

- €3,50 за котлету по-киевски, картошку, холодник и салат с ветчиной и сыром. Классный обед!