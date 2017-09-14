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Создатели «Игры престолов» снимут сразу две концовки сериала

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  • 14.09.2017, 19:39
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Даже актеры не будут знать, какой из вариантов правильный.

Создатели сериала снимают несколько версий финала. Это делается для того, чтобы избежать любых утечек. При этом даже актеры не будут знать, какой из вариантов правильный, пишет БелТА.

Во время выхода седьмого сезона «Игры престолов» хакеры «слили» в сеть сюжеты нескольких серий. Для того, чтобы эта ситуация не повторилась, было решено снимать сразу две концовки сериала, сообщает.


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