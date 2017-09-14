«Кому-то очень нужна наша земля в Дроздах» 8 14.09.2017, 19:45

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Фото: «Еврорадио»

Александр Плаксенок продолжает борьбу с чиновниками за свою землю в поселке Дрозды.

Про судебные тяжбы минчанина, коренного жителя минских "Дроздов" "Белорусский партизан" писал уже дважды.

Коротко напомним суть истории. Дом, в котором проживает пенсионер Плакеснок вместе двумя дочерьми, зятем и двумя внучками был построен еще до войны. Здесь прошла вся жизнь Александра Анатольевича. Плаксенок, можно сказать чуть ли не единственный житель этой местности, который помнит, какой была его родная деревня Веснинка на берегу водохранилища Дрозды еще до получения в народе ярлыка "царское село".

Это была обычная, ничем не примечательная деревня, и близко не входящая в городскую черту белорусской столицы.

Шло время – Минск разрастался. Со временем у Александра Плаксенка сменились соседи -- в "Дрозды" потянулись вереницы чиновников, спортсменов, деятелей искусства и прочей современной "знати", пожелавшей построиться неподалеку от Александра Лукашенко.

Сейчас в соседях у Александра Анатольевича сплошь "элита". В непосредственной близости от дома пенсионера живет, например, председатель КГБ Валерий Вакульчик. И по соседству с обычным домом Плаксенка стоят не простые деревенские дома, как это было раньше, а коттеджи. Строительство которых не прекращается ни на секунду.

Кстати, из-за этого строительства дом Александра Анатольевича временно отрезан от "благ цивилизации" -- там отсутствует вода, за ней мужчина в любую погоду вынужден ходить, пешком, к ближайшей колонке – в километре от дома, нет в доме Плаксенка централизованного газоснабжения – ситуацию спасает газовый баллон на кухне, случаются перебои со светом. Но мужчина не жалуется, он просто хочет спокойно жить в собственном доме.

Но покой, как говориться, нам только снится! За последние годы в суды разных уровней Александр Плаксенок, вместе с зятем и дочерьми ходит, как на работу. Не по своей воле, а по воле Мингорисполкома и Управления капитального строительства Мингорисполкома.

"Наверху" было принято решение, что участок в 13 соток, на котором стоит дом Плаксенка, очень нужен городу "для государственных нужд". Сначала чиновники пытались убедить мужчину, что на месте его дома будет построен чуть ли не дом для детей-сирот. Но, мужичина, видя, кто у него в соседях, не очень-то этому поверил. Позже, в судах, карты раскрылись – на месте снесенного дома будет возведена усадебная постройка. Проще говоря, очередной коттедж.

Так бы, наверняка и случилось, если бы Плаксенок не стал упираться, а согласился бы переехать всей своей семьей (а это шесть человек, включая двух несовершеннолетних внучек) в двухкомнатную квартиру в "Сухарево". Именно такой вариант решения проблемы видели городские власти.

На место фактического проживания Плаксенка не раз и не два выезжали разного уровня комиссии, пытавшееся доказать два факта. Факт первый: пенсионер прописал своего зятя и внучек к себе в дом, зная о предстоящем сносе. Факт второй: ни зять, ни внучки с Плаксенком вместе не проживают. Ни одним белорусским судом на сегодняшний день ни один из этих фактов не установлен и не доказан. Поэтому выселение шестерых человек в двухкомнатную квартиру не законен.

Кроме того, городские власти настаивают на том, что дом Плаксенка все равно будет снесен, мол, есть Генплан.

- Документ такой и правда есть, я его видел. – Но, даже согласно с "для госнужд" необходимо всего-то тридцать процентов земли, на которой стоит дом, -- говорит Плаксенок. – Пусть бы забирали, сажали там деревья, а мне бы разрешили снести старый дом и на его месте построить новый. Так ведь нет же – не разрешают! Я вообще, не могу ни продать, ни подарить дом, запрет наложен на подобные действия.

Я вам скажу, что слухи и попытки сравнять с землей Веснинку были давно. Вот, смотрите у меня и документы есть…

В подтверждении своих слов мужчина достает из папки выцветший от времени листок -- коллективное обращение граждан к бывшему еще при Станиславе Шушкевиче министром иностранных дел Петру Кравченко.

Жители Веснинки, узнав, что их дома идут под снос, а на их месте будет возведен дипгородок, написали обращение в МИД. И ответ оттуда пришел – на бланке с "Погоней", мол, не волнуйтесь, ваши домовладения никто не тронет.

- Получается, раньше белорусская власть человечней была, -- вступает в беседу зять Александра Плаксенка Андрей Костюк. – Сейчас нас всеми правдами и неправдами пытаются выжить из Веснинки. Ощущение такое, что кому-то очень нужна наша земля в Дроздах. Иначе, зачем все эти суды?

Судов только в этом году у семьи Александра Плаксенка было несколько. И последнее заседание, прошедшее в мае этого года в суде Центрального района, казалось бы, поставило точку в этой истории – иск Управления Капитального строительства Мингорисполкома о выселении семьи Плаксенок оставить без удовлетворения.

Но, не согласившись с судебным проигрышем пенсионеру, УКС Центрального района Минска обратился в Минский городской суд с кассационной жалобой, в которой просил отменить решение суда первой инстанции. Доводы все те же: Плаксенок прописал зятя и внучек, зная о сносе, а также то, что ни зять, ни внучки с пенсионером не проживают.

- У вас есть компетенция для подобных проверок? Как вы собирались установить факт не проживания зятя и внучек ответчика, если он, ответчик, не лишал их права пользования своим жилым помещением? Почему квартира, в которую вы собирались переселить эту семью, по метражу пригодна для проживания троих человек? Куда вы собирались деть еще троих? – эти вопросы прозвучали из уст судьи во время рассмотрения жалобы. Внятного ответа, представитель УКС дать не смог.

Прокурор, присутствующая в судебном заседании, которая по идее должна следить за соблюдением законности, наоборот, поддержала истца и в своем выступлении настаивала на том, чтобы решение суда Центрального района было отменено. Другими словами прокуратура выступает за выселение Александра Плаксенка и его семьи.

На рассмотрение дела и оглашение решения суду хватило часа. В итоге Мингорсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции. Это значит, что на время Александра Плаксенка и его семью оставили в покое.

Другой вопрос: надолго ли. Ведь и решение Мингорсуда можно обжаловать. Не исключено, что представители столичной власти им воспользуются, а значит ставить точку в этом деле все еще рано…