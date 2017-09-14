США и Великобритания потребовали снять Россию с Олимпиады в Пхенчхане 4 14.09.2017, 19:59

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Антидопинговые агентства 17 западных стран направили письмо в Международный олимпийский комитет.

Среди них США, Канада и Великобритания. Такое решение агентства приняли после двухдневного заседания в Колорадо, пишет «Медуза».

По их мнению, Россия до сих пор не понесла ответственность за «один из крупнейших скандалов в истории спорта». В заявлении говорится, что МОК пора прекратить откладывать решение, так как отсутствие должного расследования будет угрожать всем «чистым» спортсменам на зимней Олимпиаде 2018 года.

В 2016 году независимая комиссия Ричарда Макларена при Всемирном антидопинговом агентстве обвинила Россию в массовом применении допинга. Она утверждала, что чиновники и ФСБ создали целую систему по сокрытию положительных допинг-проб и давали спортсменам допинг-коктейли. Информатором был бывший руководитель российского антидопингового центра Григорий Родченков, который позднее переехал в США.

После этого российских легкоатлетов и паралимпийцев полностью отстранили от участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Некоторых чиновников, упомянутых Маклареном, уволили, а бывший министр спорта Виталий Мутко пошел на повышение, став заместителем главы правительства.

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2018 года в корейском Пхенчхане.