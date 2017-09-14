NASA удивило новыми фотографиями с Марса 1 14.09.2017, 20:59

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Некоторые из снимков выглядят так, будто на планете действительно есть вода.

NASA опубликовало новые фотографии поверхности Марса, сделанные с помощью зонда Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Фотографии появились на сайте космического агентства, пишет сайт unian.net.

MRO исследует наличие воды на красной планете. Орбитальный аппарат делает крупномасштабные фотографии марсианской поверхности, анализирует минералы и ищет подземную воду.

Некоторые фото выглядят так, будто на планете действительно есть вода. Однако, пока что подтверждений этому нет.