«Не знаю, зачем вы пришли, я вас не приглашал» 7 14.09.2017, 20:43

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Чиновники не хотят идти на диалог с рассерженными жильцами района за минским ГУМом.

Вчера в здании администрации Центрального района Минска прошла презентация проекта по застройке квартала за ГУМом, предусматривающая возведение многофункционального комплекса и паркинга. Местные жители пришли на встречу с надеждой, что им удастся донести до властей свои претензии, однако по итогу получили лишь фразу: «Не знаю, зачем вы пришли, я вас не приглашал», пишет the-village.

В чем проблема?

Еще три года назад городские власти сообщили, что на месте бывшего летнего кинотеатра по улице Интернациональной началось строительство многофункционального комплекса Федерации горнолыжного спорта и сноуборда, которую на тот момент возглавляла Наталья Петкевич (экс-помощник президента). В новом многофункциональном комплексе должны были разместится учебно-методические центры разных зимних видов спорта, а также небольшая гостиница, ресторан, магазины спортивных товаров.

Но, несмотря на обещания завершить строительство в 2015 году, стройка еще продолжается. На паспорте объекта по срокам сдачи указано, что крайний срок — 31 августа 2017года, однако в администрации Центрального района сообщили, что это старые данные, и вскоре табличку после согласования поменяют. Теперь срок сдачи объекта — первый квартал 2018 года.

Что должны были презентовать?

Вчера в здании администрации Центрального района Минска прошло общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования территории в границах проспекта Независимости — улицы Комсомольская — улицы Интернациональная — улицы Ленина»

Это территория площадью 7,3 гектар с уникальной архитектурой. На сайте сказано: «Целью градостроительного развития проектируемого района является сохранение с модернизацией части сложившейся застройки и размещение нового строительства в ядре города, — при этом сохранение и приумножение его уникальных природно-ландшафтных, материально и социально-пространственных качеств, обогащение архитектурно-планировочного своеобразия территории, а также создание безопасной, безбарьерной, благоприятной и разнообразной городской среды для жизнедеятельности населения.

Приоритетными задачами территориально-пространственного организации и обустройства проектируемого района являются: эффективное использование градоформирующего потенциала функциональной зоны общественной и многофункциональной застройки, всех составляющих природного и урбанизированного ландшафтов; создание современного района высокого уровня комфортности проживания с комплексом объектов общественного обслуживания, индивидуальным архитектурно-пространственным характером планировки».

Общественное обсуждение проекта началось еще 11 сентября и завершится 5 октября. С проектными материалами можно ознакомиться в фойе третьего этажа здания администрации Центрального района города Минска либо на сайте www.centr.minsk.gov.by в рубрике «Общественные обсуждения».

Администрация извещает: если у горожан возникли замечания или предложения, их стоит направить в письменной форме до 5 октября в администрацию Центрального района с пометкой «Общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220004, город Минск, улица Мельникайте, 6; электронный адрес: [email protected]). И комиссия обязательно рассмотрит все обращения.

Как прошла презентация?

Хотя было заявлено, что в комиссию войдут также зампредседателя комитета по архитектуре Мингорисполкома Ольга Верамей и «депутат» Минского горсовета Игорь Бабок, однако они на встречу не пришли. Взамен присутствовали заместитель главы администрации Центрального района Иван Микульский, главный архитектор УП «Минскградо» Вячеслав Евсеев, начальник отдела улично-дорожной сети и транспорта УП «Минскградо» Владимир Прищепов и другие.

Главный архитектор УП «Минскградо» Вячеслав Евсеев пояснил, что так как речь идет о квартале в центре Минска, то преимущество отдается общественной застройке, тогда как сейчас преобладает жилая. В обсуждаемом квартале были выявлены неиспользуемые участки. Однако город не может себе позволить себе «свободные территории, которые не приносят доход». Поэтому для придания «законченного вида» должна еще появиться пристройка к Генеральной прокуратуре и многофункциональный центр на месте бывшего летнего кинотеатра. Проект уже согласован со всеми требуемым инстанциями и возводится.

На месте летнего кинотеатра запланирвоан многофункциональный комплекс с гостиницей типа «апарт-отель» на 35 номеров и 80 мест; административные помещения для Федерации горнолыжного спорта и сноуборда; кафе на 83 посадочных места; SPA-центр; продовольственный магазин. Правда, на вопрос местных жителей, кто является инвестором, чиновники не ответили. «Это не касается презентации», — ответил замглавы администрации района Иван Микульский. Позже он сообщил, что центр строится за кредитные ресурсы и собственные средства, тогда как пристройка для Генеральной прокуратуры будет возводиться за бюджетные средства.

«Что будет сноситься?» — спросили обеспокоенные жители. «Ничего, — ответил Вячеслав Евсеев. — Строительные работы ведутся только по постройке многофункционального комплекса, пристройке к Генпрокуратуре и модернизации кинотеатра «Победа». Он также пообещал, что пристройка будет не выше пяти этажей, чтобы не нарушить архитектурный комплекс, а парковка не выйдет за границы проектируемого объекта.

«Если вы уже все решили, если объект уже строится, зачем это обсуждение? Зачем мы пришли сюда?» — не выдержали местные жители.

«Я не знаю, зачем вы пришли, я вас не приглашал, — ответил Игорь Микульский. — Вы пришли на презентацию градостроительного проекта».

Женщина, проживающая в доме по проспекту Независимости, 19, предложила вместо пристройки к зданию Генпрокуратуры разбить зеленую зону по примеру других столиц, а чиновников пересадить на велосипеды. «Можете написать и оставить это свое предложение», — отреагировал заместитель председателя.

Ее сосед переживает, что с введением в строй новых объектов возникнет нагрузка на коммуникации местных жителей. На что чиновники сообщили, что специально под строящиеся здания будут обновлены коммуникации плюс существуют некие «резервы» специально под административную застройку.

В процессе ознакомления с проектом также всплыл вопрос о парковках. Начальник отдела улично-дорожной сети и транспорта УП «Минскградо» Владимир Прищепов пояснил, что, несмотря на заявленные 800 машиномест, на самом деле это расчетная цифра, и никто не планирует размещать столько автомобилей в центре города. «Парковочные места добавятся только на новые объекты и в том минимуме, который, в общем-то, возможен здесь. Жителей ввела в заблуждение цифра в технико-экономических показателях. Эта цифра расчетная, под 900 машиномест. Мы объяснили, что вынуждены по действующим нормам показывать в ТЭПах проекта именно расчетную цифру. Но, проанализировав территорию, увидели, что невозможно обеспечить такое количество. А возможно обеспечить столько, сколько здесь есть, и с небольшими добавками на новые строящиеся объекты. Все. Это зона исторического центра, зона платной парковки. Здесь нужно делать все, чтобы мотивировать людей не ездить на работу в центр города на личном транспорте. Это абсолютно правильная, понятная политика города, и вообще тенденция больших городов», — пояснил он позже в комментарии для The Village Беларусь.

Во время презентации Владимир Прищепов сообщил, что в квартале парковочные места будут обеспечены в следующем объеме: 61 место — в центре для посетителей и персонала спортивного центра; 18 — для сотрудников будущей пристройки Генпрокуратуры; 50 мест платного паркинга — вдоль улицы Интернациональной и 17— вдоль улицы Комсомольской. А вот вопрос с парковками для местных жителей остается открытым. Возможно, в будущем для них введут специальные пропуска во двор.

«Наши места занимают приезжие!» — не выдержал один из слушателей. «Звоните в ГАИ, у вас на входе расположен запрещающий знак», — ответил Владимир Прищепов. «Думаете, не звоним? Приехал майор и сказал, чтобы я продавал квартиру и уезжал! Вот так работает ГАИ!» — эмоционально парировал мужчина.

«А как же люди, что привозят детей в садик?» — добавили другие. «А что, они не могут отвести своих детей от улицы Интернациональной?» — ответили чиновники.

По завершении презентации главный архитектор «Минскградо» Вячеслав Евсеев признал, что они не смогли донести до народа свое решение: «Поймите, не может быть отправлен на доработку проект. Не может! В процессе прохождения согласования проектировщики и жители должны найти консенсус, какое-то обоюдное решение. И если проект выполнен по закону и по нормам, жители не могут заявить: «А я хочу, чтобы было по-другому».