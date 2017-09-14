На «китайской» стройке в Дроздах-2 рухнуло перекрытие 12 14.09.2017, 21:33

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Очевидцы сообщили, что обвал сопровождался «страшным грохотом».

Вечером 13 сентября на стройке гостинично-делового комплекса в элитном районе Веснинка (Дрозды-2) произошло ЧП: при заливке перекрытия третьего этажа рухнула опалубка. Очевидцы сообщили, что обвал сопровождался «страшным грохотом».

Грохот слышали жители всего района. Один из них сообщил подробности tut.by:

— Переулок Веснинский, 14 — там строится гостинично-деловой комплекс с теннисным центром, — рассказывает очевидец. — Когда на третьем этаже начали заливать бетон, обвалилась опалубка. Большая площадь рухнула. Вчера фотографировать запрещали, ходили сторожа вокруг.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Жители домов, расположенных рядом со строящимся объектом, сообщили REALTY.TUT.BY, что «машины «Скорой помощи» и МЧС не приезжали, обошлось без человеческих жертв».

Проверить эту информацию, а также выяснить причины случившего оперативно не удалось. Телефоны не отвечают. По единственному номеру, куда удалось дозвониться, разговаривали только по-китайски.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Заказчиком строительства выступает компания «Интерсервис» Александра Шакутина и Николая Воробья. Генподрядчиком — китайская CITIC Construction. Архитектурный проект разрабатывала турецкая BB Group.

Общая площадь комплекса составляет более 127 тыс. кв. м. В него будут входить четыре здания высотой 9-14 этажей. Два здания планируется отдать под офисы, в третьем разместить медицинскую клинику, в самом высоком — банк. В 25-этажном здании должна появиться гостиница на 240 номеров. Спортивно-оздоровительный центр будет включать 8 кортов.