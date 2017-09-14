На «китайской» стройке в Дроздах-2 рухнуло перекрытие

На «китайской» стройке в Дроздах-2 рухнуло перекрытие12
- 14.09.2017, 21:33
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Очевидцы сообщили, что обвал сопровождался «страшным грохотом».
Вечером 13 сентября на стройке гостинично-делового комплекса в элитном районе Веснинка (Дрозды-2) произошло ЧП: при заливке перекрытия третьего этажа рухнула опалубка. Очевидцы сообщили, что обвал сопровождался «страшным грохотом».
Грохот слышали жители всего района. Один из них сообщил подробности tut.by:
— Переулок Веснинский, 14 — там строится гостинично-деловой комплекс с теннисным центром, — рассказывает очевидец. — Когда на третьем этаже начали заливать бетон, обвалилась опалубка. Большая площадь рухнула. Вчера фотографировать запрещали, ходили сторожа вокруг.
Жители домов, расположенных рядом со строящимся объектом, сообщили REALTY.TUT.BY, что «машины «Скорой помощи» и МЧС не приезжали, обошлось без человеческих жертв».
Проверить эту информацию, а также выяснить причины случившего оперативно не удалось. Телефоны не отвечают. По единственному номеру, куда удалось дозвониться, разговаривали только по-китайски.
Заказчиком строительства выступает компания «Интерсервис» Александра Шакутина и Николая Воробья. Генподрядчиком — китайская CITIC Construction. Архитектурный проект разрабатывала турецкая BB Group.
Общая площадь комплекса составляет более 127 тыс. кв. м. В него будут входить четыре здания высотой 9-14 этажей. Два здания планируется отдать под офисы, в третьем разместить медицинскую клинику, в самом высоком — банк. В 25-этажном здании должна появиться гостиница на 240 номеров. Спортивно-оздоровительный центр будет включать 8 кортов.