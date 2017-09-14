«Cвобода внутри нас»: 70 лет назад родился ксендз Ежи Попелушко 1 14.09.2017, 21:41

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Ежи Попелушко

В Польше вспоминают капеллана варшавской «Солидарности».

14 сентября 1947 года в Окопах, что на Сокольщине, в белорусской католической семье родился ксендз Ежи Попелушка. Этот харизматичный ксендз был капелланом варшавской «Солидарности», защитником прав человека, который публично критиковал коммунистический режим, передает «Радыё Рацыя».

До сегодняшнего дня личность ксендза Ежи объединяет верующих, отметил во время торжественной литургии, которая прошла 10 сентября в Окопах, ксендз, профессор Ежи Левандовски. - Как могло такое стать, что сегодня во всех храмах мира собираются епископы, священники, чтобы отдать честь и хвалу этому святому мученику. Тогда кто-то обвинил, обманул, сжульничать. До этого дня никто не сказал: Простите за Юрка Попелушко!

Ксендз Попелушко был замучены в 1984 году коммунистической службой безопасности. Тогда ему было 37 лет. Ксендз Ежи Попелушко покоится при храме св. Станислава Костки в Варшаве.

6 июня 2010 года Ежи Попелушко причислили к лику блаженных мучеников.