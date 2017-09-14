Сергей Чалый: Фасад белорусской экономики подкрасят, а ничего менять не будут 1 14.09.2017, 21:58

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Луканомику без реформ ожидает увядание.

Сергей Чалый в эфире программы «Экономика на пальцах» на tut.by оценил перспективы белорусской экономики. Лукашенко проводил многочисленные совещания и встречи. Все это на фоне осторожных, но позитивных заявлений о росте белорусской экономики. Хотя еще летом, Сергей пояснял, что этот рост скорее похож на «отскок дохлой кошки».

Сергей Чалый разобрался во всем сказанном и обратил внимание на то, Лукашенко стал часто приписывать исключительно себе успехи некоторых отраслей экономики. Что этим Лукашенко пытается показать и в чем убедить окружение и себя? При этом автор уверен, что «медленное гниение без реформ» — это наше будущее, на которое Лукашенко готов пойти.

Также Чалый провел ревизию последних высказываний Лукашенко о декрете № 3 и в очередной раз обратил внимание на антиконституционность декрета.