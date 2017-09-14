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Киевское «Динамо» Хацкевича с волевой победы стартовало в Лиге Европы

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  • 14.09.2017, 22:16
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Александр Хацкевич

Белорусский тренер привел киевлян к победе над албанским «Скендербеу».

Футболисты киевского «Динамо» под руководством бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича с волевой победы стартовали в групповой стадии Лиги Европы, пишет tut.by.

В дуэли с албанским «Скендербеу» после проигранного первого тайма киевляне лихо начали вторую половину встречи, уже через 5 минут перерыва не только отыгравшись, но и выйдя вперед. А в оставшееся время динамовцы нарастили перевес в счете.

«Динамо-Киев» — «Скендербеу» — 3:1

Голы: 0:1 — Музака (39, пас — Соу), 1:1 — Сидорчук (47, пас — Цыганков), 2:1 — Жуниор Мораэс (50, пас — Дерлис Гонсалес), 3:1 — Мбокани (65, с пенальти).


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