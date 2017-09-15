Чиновники: «Дрозды 2» - не для «простолюдинов» 11 15.09.2017, 7:59

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Дома обычных людей рядом с элитным поселком стараются «убрать».

Проспект Победителей, водохранилище Дрозды, а на берегу частный элитный райончик, в котором в основном строятся чиновники и белорусские звезды. Но, если попадается обычный дом, — его под снос, говорится в репортаже «Белсата».

3-хкомнатный дом с наделом семьи Плаксенок и Костюк разрушают по решению Мингорисполкома. Вместо УКС принудительно предложил 2-комнатную квартиру и денежную компенсацию, рассчитанную на трех человек, хотя в доме прописаны и имеют право пользования ей 6 человек.

УКС через суд пытался выселить семью.

«Тот суд, который был до этого: суд Центрального района, он отказал УКСу в их иске, чтобы нас выселили», — вспоминает житель дома Андрей Костюк.

Сегодня в Минском городском суде УКС оспаривал решение о замене компенсации, а хозяева пытались отменить решение о разрушении дома. Суд отказал в удовлетворении жалобы как УКСу, так и жителям дома.

Дом семей Костюк и Плаксенок построен в 1939 году

Надел с садом и озеро — стали частью жизни. Последние годы район сильно меняется, на месте домов — коттеджи. На месте дома Костюков Мингорисполком также запланировал строительство новой усадебной застройки. Жители согласны разрушить дом и построить за свои деньги новый современный, но чиновники не позволяют. Причина же выселения — государственные нужды. 44-ая статья Конституции позволяет принудительное отчуждение только по мотивам общественной необходимости и со своевременным и полным возмещением стоимости отчужденного имущества.

«Нет общественной необходимости. Под общественной необходимостью давайте подумаем, что может быть: строительство школы, детский сад, нефтепровод», — обращает внимание правозащитник Виктор Бартошевич.

Выселяя людей без их согласия, чиновники нарушают также Всеобщую декларацию прав человека.

«Сегодня семья Костюк, так же как и другие, наши друзья из Лошиц, минчане с улицы Вильемса, Сельхозпоселок, Осмоловка, Розы Люксембург, улица Гая, Орловская, — они все говорят, что «нас выгоняют против нашей воли». Это прямое нарушение 9 статьи», — добавляет правозащитник.

Но если возникают нужды государства или, точнее, нужды государственных служащих, белорусские суды редко становятся на сторону обычных людей.