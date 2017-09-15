Ермакович о матче в Белграде: Мы играли с соперниками и посильнее 1 15.09.2017, 8:16

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АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВИЧ

ФОТО: BONGARTS/GETTY IMAGES

Главный тренер БАТЭ оценил игру с «Црвеной Звездой».

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после выездного поединка Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:1) отметил, что оба соперника продемонстрировали качественный футбол. Его слова приводит официальный сайт борисовского клуба.

— Что скажете о «Црвене Звезде» после матча? Изменилось ли мнение по сравнению со вчерашним днем?

— Увиденное сегодня оправдало наши ожидания. «Црвена Звезда» предстала именно такой, как мы предполагали. Удивления игра соперника не вызвала. Хорошая, качественная игра получилась с обеих сторон, с большим количеством моментов. И мы, и хозяева можем сетовать на упущенные шансы. Проиграть было бы обидно любой из команд.

— Как вам атмосфера на стадионе?

— Очень красивый антураж. Приятно играть в такой обстановке. Матч стал настоящим футбольным праздником. Нам очень понравилось.

— Как все-таки относиться к такому исходу поединка?

— Как есть, так есть. Мы могли как победить, так и уступить. Полной удовлетворенности результатом нет. Когда соперник большими силами пошел вперед, у нас было много возможностей наказать его за предоставленное пространство. К сожалению, в завершающих фазах атак мы допускали досадные ошибки и не воспользовались выгодными моментами.

— Ваши подопечные тоже особой радости не испытали…

— Наша команда знает себе цену. Мы не первый год выступаем на этой еврокубковой стадии. Не в обиду «Црвене Звезде», мы играли с соперниками и посильнее. Ребята реально понимали, что в этом матче можно было победить.

— Вы сказали об ошибках в контратаках. Чем они все-таки были обусловлены?

— Значит, такой у нас уровень мастерства. Но, с другой стороны, отдадим должное хозяйским защитникам, которые грамотно нас встречали. Тем не менее две наши атаки, завершенные ударами в перекладину, были проведены по всем классическим канонам. Ребята разыграли мяч великолепно. В этих эпизодах нам элементарно не повезло.

— При определении состава вы наверняка больше всего ломали голову над тем, кого отрядить в пару Милуновичу?

— Да. В отсутствие Булята у нас было три варианта: Гайдучик, Яблонский, Поляков. Мы отталкивались от соперника. Поэтому посчитали, что оптимальнее всего сыграет тандем Милунович — Гайдучик.

— В первом тайме БАТЭ владел мячом вдвое меньше соперника. Чем объясните этот факт?

— При подготовке к игре заметили, что «Црвена Звезда», как правило, забивает довольно быстрые голы, которые становятся залогом будущих побед. Мы учли это и приняли решение играть более осторожно. Первые 15−20 минут мы действовали правильно. Но потом сели чересчур низко. Нужно было чуть выше встречать оппонентов Саше Володько и Иваничу. В результате мы сильно выматывались, не успевали остановить соперника и взять мяч под контроль. К тому же допускали потери и снова вынуждены были вступать в отбор.

— Тем не менее до перерыва команда довольно надежно действовала в обороне. Что случилось в начале второго тайма? Не учли изменение настроения соперника?

— Почему сразу «не учли»? Нужно отдать должное «Црвене Звезде», игроки которой заметно прибавили. Где-то помогли мы, допуская тактические ошибки. И все же склоняюсь к тому, что так действовать нас заставил соперник.

— На пропущенный мяч вы довольно быстро отреагировали заменой Володько-старшего на Сигневича. Не рисковали ли вы, оставляя в опорной зоне одного Драгуна, к тому же находившегося под грузом желтой карточки?

— Рисковали. Но иного выхода не было. Мы не собирались проигрывать. В то же время Драгун один не остался. Ему в подмогу отрядили Иванича. Он уже имеет опыт выступлений в этой позиции. К слову, так Мирко играл в составе сборной Черногории. Да и у нас в Александрии действовал в центре полузащиты. Мы понимали, что в середине поля создаем пространство для соперника, и он мог за это наказать. Но, повторюсь, нам важно было отыграться.

— На что способен нынешний БАТЭ?

— Тяжело сказать, пока мы на себе не почувствовали силу «Арсенала» и «Кельна». Тем не менее изначально ставили задачу выйти из группы. Потому будем стремиться к этой цели.