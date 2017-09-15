В Гарварде вручили Шнобелевские премии 6 15.09.2017, 8:28

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Марк-Антуан Фардин (слева)

Фото: Michael Dwyer / AP

Премии по физике получил ученый, доказавший, что кошки могут считаться одновременно и твердыми, и жидкими.

В Гарвардском университете состоялась 27-я церемония вручения Шнобелевских премий. 10 наград, как уточняется на сайте мероприятия, получили ученые, которые совершили открытия, «сначала заставившие людей смеяться, а затем — задуматься», сообщает РБК.

Наиболее «востребованным» в современной науке в ходе церемонии, как пишет The Guardian, было признано исследование физика Марка-Антуана Фардина «О реологии кошек». В нем ученый доказал, что представители семейства кошачьих могут выходить «за рамки обычных физических границ». Как утверждалось в его теоретическом трактате, кошки «технически» могут одновременно считаться и твердыми, и жидкими из-за их «сверхъестественной способности» принимать форму емкости, в которой они находятся. При этом более взрослые кошки, как отмечал ученый, «растекаются» быстрее, чем котята.

Вторую по значимости премию — премию мира — организаторы церемонии вручили швейцарской команде ученых. Они выяснили, что игра на музыкальном духовом инструменте аборигенов Австралии, диджериду, уменьшает храп. Награда по экономике, в свою очередь, досталась автору исследования о том, как контакт с живым крокодилом влияет на желание человека играть в азартные игры.