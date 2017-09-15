Лукашенко запутался 16 15.09.2017, 8:45

11,380

Фото: AFP

Два взаимоисключающих заявления диктатора об экономике.

14 сентября, назначая новых председателей райисполкомов, Лукашенко сделал несколько экономических заявлений. Правитель высказался о росте цен и о «тунеядском» декрете №3.

Вместе со старшим аналитиком компании «Альпари» Вадимом Иосубом «Еврорадио» нашло противоречия во всем, что сказал Лукашенко.

1. Рост цен. Две фразы, которые Лукашенко сказал почти подряд:

«Вы предупредите всех, кто у вас занимается продажами, а потом, получив информацию, проверьте и снимите кому-то голову, если он необоснованно задирает цены».

«Сделайте так, чтобы предприятия не свернули свою работу».

- Неужели «наверху» поняли, что можно «досдерживать» цены до того, что остановятся предприятия?

- Говорить, что власти что-то поняли, — значит, делать им необоснованный комплимент. Лозунги о сдерживании необоснованного роста цен звучат уже два с лишним десятилетия. На их фоне у нас почти всегда была рекордная инфляция и для региона Восточной Европы, и на фоне стран СНГ.

Заниматься непосредственно ценами — глупо, это ни к чему не приведет. Ну, может создать дефицит. Заниматься нужно предпосылками в монетарной сфере, которые приводят к росту цен.

- А что еще государство может здесь сделать, кроме ответственной денежно-кредитной политики?

- Может способствовать формированию конкурентной среды. Чем больше предприятий, чем больше они друг с другом конкурируют — тем ниже цены. А прямой контроль за ценами никогда ни к чему хорошему не приводил: ни в Беларуси, ни в Венесуэле, ни в последние годы существования СССР. Это большая глупость.

- Но посыл-то противоположный. Лукашенко говорит не о росте количества предприятий, а о том, чтобы в связи с мерами, которые собирается предпринимать государство, их число хотя бы не сократилось!

- Экономический смысл популистских заявлений теряется. Власти понимают, что людям нравятся слова о сдерживании цен. Но мне кажется, что за 20 лет у людей выработался иммунитет. И такие заявления уже успели надоесть.

2. Декрет №3. Две фразы, которые Лукашенко сказал почти подряд:

«Каждый человек должен иметь возможность работать и зарабатывать».

«Вы должны с ними [теми, кого касается декрет] разобраться. Вот и все решение вопроса. Тогда они не будут ходить и кричать «гвалт». Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить».

- Так все-таки речь о возможности работать или о том, чтобы кого-то наклонить?

- Из Конституции обязанность человека работать не вытекает, и более того: принудительный труд у нас в стране запрещен. И вот это «просто наклонить» — основная претензия к декрету еще с обсуждения его проекта. И мы видим, что в риторике Александра Лукашенко ничего не поменялось.