В Берлине показали, каким будет телевизор будущего 2 15.09.2017, 8:54

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Иллюстрационное фото

Перемены наступят в ближайшие 10 лет.

В наши дни, когда современный телевизор есть почти у каждого, мировой рынок этих устройств растет крайне медленно. Согласно исследованию TrendForce, по итогам 2016 года, он увеличился только на 1,6%, сообщает liga.net.

Производителям телевизоров приходится нелегко. Они пробуют конкурировать технологически, но сами технологии пока еще не шагнули далеко вперед. Есть только эксперименты. В ход идут маркетинговые трюки.

Концепт прозрачного телевизора

На выставке бытовой электроники IFA в Берлине производители соревновались как могли. Многие показывали экраны разрешением в 8K, выгнутые экраны с высокой яркостью... Можно было встретить ряд новых концептов, которые помогают заглянуть в будущее и дать представление, как может выглядеть обычный телевизор через 5-10 лет.

В частности, компания Panasonic представила концепт прозрачного OLED-телевизора с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Пока что картинка не столь яркая и сочная, как на обычных OLED-панелях, но, возможно, именно так может выглядеть телевизор будущего.

По задумке производителя, такой телевизор легко встроить в стеклянную панель обычного шкафа-купе.

Либо использовать в рекламных и маркетинговых целях: в витринах магазинов, прозрачных дверях холодильника и так далее.

Проекторы с 4K-разрешением

Интересным трендом берлинской выставки стало появление ультракороткофокусных проекторов (для организации домашнего центра развлечений).

Так, китайская компания Hisense предложила альтернативу жидкокристаллическим панелям. Это лазерный проектор Laser TV, который формирует 4K-изображение с диагональю 100 дюймов. Проектор ставится на пол, а на стену вешается специальная поверхность для получения картинки высокого качества.

"Сейчас на рынке Китая этот продукт тестируется и уверенно набирает обороты среди крупнодюймовых телевизоров. Его цена ниже, чем у такого же телевизора похожего размера", - рассказал коммерческий директор компании SMART-LINE (дистрибьютора Hisense в Украине) Владислав Волжин.