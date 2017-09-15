Поклонская замедленного действия 2 Виталий Портников, «Крым. Реалии»

15.09.2017, 9:21

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Виталий Портников

А выпустил этого джинна из бутылки сам Владимир Путин – когда украл Крым.

Российский министр культуры Владимир Мединский прямо обвинил сторонников бывшего крымского «прокурора» и депутата Государственной Думы России Натальи Поклонской в дискредитации «культуры и Церкви». Это первое такое заявление высокопоставленного российского чиновника, в котором недавняя героиня «крымской весны» фактически выступает в роли покровительницы экстремистов. И оно может удивить: зачем Мединскому – столпу путинского режима – ругаться с Поклонской, одним из символов главного достижения этого режима – аннексии Крыма?

Но на самом деле ничего удивительного в этом конфликте нет. Поклонская, сама того не желая, начала играть роль «мины замедленного действия» под фундаментом отношений, существующих в российской номенклатуре. Она просто не поняла, куда попала. Поклонская – чтобы она там о себе ни думала и в какие платки бы ни рядилась – плод украинской, а не российской политической культуры. Различие в том, что успех в рамках украинской политической культуры, даже домайданной, предполагает инициативу – пусть и подлую. В Украине инициативу проявляли все и всегда, а те, кто хотел выслужиться – в первую очередь. А успех в российской политической культуре предполагает хождение строем.

Поклонская решила выйти из строя. Она поверила, что роль местной юродивой, которая будет самостоятельно выбирать себе жертв из числа деятелей культуры и страдать ради чести последнего русского императора, принесет ей успех. Благо сторонников такого помешательства нетрудно найти и в номенклатуре РПЦ, и среди пострадавших от телевизора и усиления церковной реакции прихожан. Она не учла только, что власть еще не давала добро на расправу над режиссером Алексеем Учителем и беготню с изображением Николая Романова. Это Путин и его ближний круг выбирает жертв и героев. А задача Поклонской и прочих персонажей – бичевать тех, кто избран жертвами, и возвеличивать героев. Именно так было в Советском Союзе – а Путин, Мединский и прочие только этот опыт и знают.

По моему мнению, Мединский – не просто министр культуры, но и идеолог «победобесия», опасных спекуляций на истории Второй мировой, которые помогли превратить россиян в сообщество сторонников войны и агрессии. Ему совершенно не нужна конкуренция мифов и появление на пьедесталах рядом с генералиссимусом Сталиным или маршалом Жуковым расстрелянного большевиками императора. Император должен остаться историческим персонажем, а не предметом поклонения Поклонской. Именно поэтому российское министерство культуры финансировало работу Учителя и защищает право показа этого фильма в кинотеатрах. Мединскому некуда отступать – потому что, отступая, он отказывается от собственного права казнить и миловать. Но что самое интересное, что и Поклонской некуда отступать.

Это Путин и его ближний круг выбирает жертв и героев. А задача Поклонской и прочих персонажей – бичевать тех, кто избран жертвами

В лучших традициях украинской номенклатуры она вступает в прямое столкновение со своим новым врагом. Она обвиняет Мединского в нецелевой растрате бюджетных средств, в неправомерности выдачи прокатного удостоверения и потакании создателям провокационного фильма, один из которых – о ужас! – с «Западной Украины, где был реализован Евромайдан». Поклонской осталось только вспомнить, что сам министр культуры – изначально тоже не россиянин, а украинец из Смелы – и картинка заговора сложится сама собой.

Интересно, кто победит в этой схватке – «победобесие» или мракобесие. Победа Мединского – это успех путинского режима, его консервация в неосоветских формах. А победа Поклонской покажет, что мракобесы пользуются все большим и большим влиянием в стране – не случайно же чуть ли не первым регионом, в котором отказались показывать фильм Учителя, стала Чечня. И мы еще не знаем, в какие «разборки» может вылиться позже это нашествие средневековья на «совок».

Удивительно, что выпустил этого джинна из бутылки сам Владимир Путин – когда украл Крым.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»