Протесты «тунеядцев» бабахнут, как цунами 10 15.09.2017, 9:35

3,866

Эксперименты с декретом №3 – очень опрометчивый шаг.

«Не так давно меня удивило мнение некоторых людей, а также СМИ, которые заявляли, что тунеядский декрет приостановлен и даже отменен. Никакого юридического подтверждения этому не было. Только слова Лукашенко весной», - написал оппозиционный активист Денис Тихоненко.

«Теперь почитайте, что он сказал вчера:

Никто не отменял требование декрета №3, который в народе прозвали «декретом о тунеядцах». «Это будет ваш документ. Вы на месте должны определить, кто у вас не работает, а должен работать, и заставить их всех работать. В этом будет основная суть документа. Не из Минска надо управлять этими процессами», - сказал Лукашенко руководителям региональных администраций.

«Вы должны с ними разобраться. Вот и все решение вопроса. Тогда они не будут ходить и кричать «гвалт». Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить, - отметил белорусский правитель. - Вы знаете, что это за безработные, что это за контингент, я тоже знаю, помню еще с тех советских времен. Поэтому занятость - вопрос очень важный. Людям надо предлагать работу, создавать рабочие места».

Ну, что, немного отдышались? Теперь снова будете наклоняться, граждане тунеядцы. Причем вместе с руководителями местной власти. К последним обращаюсь еще раз — вас делают крайними, козлами отпущения в том, что вы не совершали. Будете наклоняться дальше? Тогда готовьтесь, вас обвинят и в массовых протестах, которые на второй декретной волне бабахнут, как цунами.