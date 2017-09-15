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Видеохит: Вомбат принимает ванну с овсянкой

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  • 15.09.2017, 9:38
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Необычная ванна оказалась не прихотью, а крайне необходимой процедурой.

Вомбат по имени Наггет живет в австралийском центре по уходу за дикими животными ACT Wildlife. Наггет страдает от аллергического зуда, поэтому сотрудники центра купают его в ванне с овсянкой.

По словам волонтеров ACT Wildlife, Наггет хорошо себя ведет во время процедуры, а после нее сразу же засыпает.

Вомбаты — это семейство сумчатых млекопитающих из отряда двурезцовых, обитающих в Австралии. Вомбаты — травоядные животные, внешне напоминающие маленьких медведей.


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