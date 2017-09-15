Где находилась легендарная резиденция Миндовга? 2 15.09.2017, 9:59

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Альтернативная версия загадочной истории первого белорусского короля.

Есть на севере Барановичского района возле г.п. Городище один холм. От множества других холмов в округе его отличает одна особенность – есть предположение, что именно на его некогда стесанной вершине находилась легендарная Варута – резиденция первого короля Великого княжества Литовского Миндовга, пишет planetabelarus.by.

Рядом установлена табличка, сообщающая, что данный холм представляет собой памятник археологии эпохи раннего феодализма. Про Варуту ни слова.

Это и неудивительно, поскольку предположение не бесспорно. Ведь сведений о местонахождении Варуты, в отличие от сведений о самом Миндовге, практически не сохранилось. Да и роль ее до сих пор толком не выяснена. В одних источниках Варута фигурирует как резиденция (летняя резиденция) великого князя. В других – как место коронации Миндовга и даже как первая столица ВКЛ. Сам же монарх называл ее «своей курией», пребывая там постоянно в перерывах между военными походами.

Городище железного века находится в 1 км западнее г.п. Городище Барановичского района, на пересечении трассы Барановичи – Новогрудок и реки Сервечи. Географические координаты: N 53° 19'24,23" E 25° 59' 16,81". Первые люди поселились здесь в середине I тысячелетия до н.э. Они преобразовали холм под свои нужды, возвели жилые и хозяйственные постройки, загоны для скота. Выставили частокол, а позднее насыпали вал и выкопали ров.

В 60-е годы XX века московские археологи нашли тут обломки горшков, боевых топоров, наконечники стрел и копий. Мощность культурного слоя достигала 1 метра и содержала напластования культуры штрихованной керамики и древнерусского (XII–XIII вв.) времени.

Памятник археологии эпохи раннего феодализма, культуры штрихованной керамики. Одно из предполагаемых мест размещения легендарной Варуты

Какова вероятность того, что именно в Барановичском районе и именно в указанном месте находилась курия великого князя Великого княжества Литовского? Прямо скажем, не так уж и высока. Ведь на звание легендарной Варуты претендует с полдюжины местечек в соседней Литве и примерно столько же в современной Беларуси.

Тем не менее барановичская версия представляется не такой уж и фантастической. Впервые ее озвучил еще в XIX веке Теодор Нарбут (1784–1864), военный инженер, историк, публицист, исследователь литовской мифологии. Другой белорусский историк, краевед, литературовед и публицист Александр Ельский (1834–1916) был в этом просто убежден. Не исключал версии местонахождения Варуты близ г.п. Городище Барановичского района и известный советский историк, член-корреспондент АН СССР Владимир Пашуто (1918–1983). Многие другие историки и краеведы, в том числе и местные, также считают эту версию вполне обоснованной.

Миндовг (ок. 1195–1263) – основатель первой династии литовских князей, король Литвы с 1253 года. Известен в первую очередь как собиратель отдельных княжеств в Великое княжество Литовское. Со своей дружиной он вел постоянные войны как с соседями, так и на территории других государств. В 1251 году Миндовг, его жена Марта и двое их детей были крещены в католическую веру. А через два года по поручению Папы Иннокентия IV они были коронованы как литовские король и королева, став таким образом первыми официальными монархами Литвы. Миндовг был убит вместе с двумя малолетними сыновьями 12 сентября 1263 года в результате заговора.

А теперь самое время задаться вопросом, а насколько это принципиально – «была или не была», «там или тут»?

Зайдем издалека. Сегодня в мире насчитывается четыре копья Лонгина, или, как его еще называют, Копья Судьбы. Того самого, которым римский центурион Лонгин(ус) пронзил бок распятого Христа. С тех пор копье считается одним из Орудий Страстей и является одной из величайших христианских реликвий. Теоретически данное оружие может существовать только в единственном экземпляре, но по факту их все же четыре. И это только те, которые «дожили» до наших дней. Первое находится в базилике Святого Петра в Риме. Одна из его копий, имеющих силу реликвии, копье св. Маврикия, хранится в Вавельском соборе Святых Станислава и Вацлава в Кракове. Самое известное копье выставлено в Вене в имперской сокровищнице Хофбургского замка. И, наконец, четвертое, самое загадочное, судя по сохранившимся сведениям, с III века нашей эры находится на территории Армении. Все они священны, почитаемы, а некоторые даже способны, по утверждению церкви, творить чудеса.

Весь этот экскурс призван подвести нас к простой мысли: сколько бы холмов, местечек и прочих городков ни претендовало на звание легендарной Варуты, все эти притязания имеют право на жизнь. Во всяком случае до того момента, пока не будет (если еще будет!) установлена истина. И в этой связи колоритный холм вблизи Городища может с полным основанием считаться ОДНИМ ИЗ ВЕРОЯТНЫХ мест, на котором в первой половине XIII века, как образно выразился один из барановичских краеведов, билось «легендарное сердце древней Литвы». Осознание и принятие этого факта может привести к созданию на Брестчине еще одного туристического бренда. И какого бренда!

…Тысячи машин каждое лето устремляются из Барановичей и других городков и поселков к живописнейшему озеру Свитязь, овеянному преданиями и легендами, которые связаны в том числе и с Миндовгом; описанному в бессмертных балладах нашим прославленным земляком Адамом Мицкевичем. И большинство из них так или иначе проезжает мимо величественного холма, у подножия которого несет свои быстрые воды извилистая Сервечь. Достаточно обычного указателя с надписью типа «Одно из предполагаемых мест …», чтобы люди остановились на какое-то время, взобрались на пологий холм, оглянулись по сторонам и увидели эту юркую речушку, бескрайние поля с колосящимся житом, заболоченный луг у подножия, могучий бор, раскинувшийся невдалеке, услышали ржание коней, крики воинов, свист стрел и удары мечей о железные латы и шлемы. И задумались о своей истории, которая, к слову, насчитывает много славных страниц и хранит до сих пор немало тайн.