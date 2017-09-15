Плывущие через Беларусь «варяги» оказались суперзвездами телешоу 15.09.2017, 10:29

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Норвежские знаменитости снимают фильм о нашей стране.

О проблемах с яхтой трех граждан Норвегии сайт Charter97.org сообщал на прошлой неделе. В среду в Речице у них испортился двигатель. Благодаря белорусским спасателям они смогли продолжить путешествие. «Радыё Свабода» поймала Ойстеина Баку, Тори Ментиярви и Руне Гокштeда за Лоевом, в 15 км от украинской границы

Тори Ментиярви - любитель истории. Ойстеин и Орве - это чрезвычайно популярные комики норвежской телерадиокомпании NRK. Они ведут собственные передачи с конца 1980-ых. Их шоу собирают миллионную аудиторию. Последний совместный проект комиков - передача Team Bachstad. Эти юмористическая серия о путешествии вокруг света. После Южной Америки, Китая, Индии, Монголии, Камбоджи пришло время Беларуси.

Свое путешествие на 40-летней яхте «Sirius» с 60-летним двигателем трое мужчин начали четыре недели назад в Финляндии. 5 сентября они приплыли в Беларусь.

«Наш путь ведет в Стамбул. Если все будет хорошо, то через две недели мы будем там. Мы хотим повторить путь викингов из Скандинавии в Черное море. Хотя, я почему-то думаю, что им было гораздо проще. Когда у них портилось лодка, то они ее бросали на реке. Мы свою бросить не можем, потому что тогда наше путешествие потеряет смысл»- рассказывает Ойстеин..

По итогам путешествия норвежцы снимут 6 серий своего телешоу Team Bachstad. По крайней мере одна из них будет полностью посвящена Беларуси. Премьера шоу ожидается в феврале. Его можно будет посмотреть на сайте NRK абсолютно бесплатно.

Если в Стамбул комики доплывут на исправной лодке, то через год они обещают вернуться на ней и повторить путешествие. Возможно, опять через Беларусь.

Комики говорят, что путешествие по реке позволяет увидеть гораздо больше людей, чем автопутешествие. Несмотря на языковой барьер норвежцы получили в Беларуси десятки друзей. Только один из путешественников, Тори, говорит по-русски. В начале 90-ых Тори год учился в Минске, позже приезжал на раскопки стоянок викингов.

«В технологическом плане это совсем другая страна. Единственное, что не изменилось, так это гостеприимство белорусов»- говорит Тори.

В течение 30-минутного разговора слово гостеприимство и доброта из уст норвежцев прозвучали десятки раз.

«Мы планировали есть в разных столовых, ресторанах, - говорит Ойстеин. - Но у нас очень много приглашений от простых людей. Ночуем то на лодке, то на берегу».

Впервые переночевать на берегу им пришлось на второй день путешествия, когда лодка села на мель около Дубровно. Про это происшествие норвежцы говорят: «Слава Богу, что это случилось».

«Картину о спасении нашей яхты нужно было видеть. Даже люди в костюмах бросились тянуть лодку. Все были совершенно мокрые. Но у нас все получилось. Мы доплыли до Орши и местный спасатель Александр, сказал: - «Приглашаю вас на ужин в свой дом. Все уже на столе, моя жена Раиса вас ждет». Та посадка на мель было лучшим, что могло с нами случиться»- смеется Ойстэн.

В Шклов путешественники приплыли полностью мокрыми. На местной спасательной станции их согрели и накормили.

«В Могилеве нас забрали в сауну. Это что-то невероятное»,- добавляет Руне.

Разговор перебивает Ойстеин:

«Нигде ранее в мире я не пил трех рюмок водки на завтрак. А на днях мы остановились, чтобы отдохнуть. К нам пришли рыбаки и говорят: - А не вы ли эти викинги, о которых говорили по телевизору? Может вы голодны? Если поймаем рыбу, то мы дадим вам». Так и было. В тот день мы ели вкусного карпа. А закончился вечер концертом с гитарой».

«Если кто-то спросит у меня в Норвегии, как там было в Беларуси, то я несколько раз повторю, что туда необходимо ехать. Я порекомендую всем проплыть нашим путем»- говорит Руне.