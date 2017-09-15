«В классе есть девочка, которая сидит в школе с 7.40» 15.09.2017, 10:56

Родители возмущены введением графика «под Колю» и планируют собирать подписи против переноса занятий.

Сайт Kp.by с 8 утра подежурил около школы №128 в Масюковщине и узнала, чем занимаются дети, которых приводят за час до начала уроков.

- В каждой школе должен быть дежурный педагог, чтобы дети не сидели в коридоре целый час, - говорят в Министерстве образования о том, что делать детям, родители которых работают и приводят детей в школу заранее.

В 8 часов в школьном холле уже сидят несколько школьников из младших классов: общаются, рисуют. Многие родители на долгие разговоры не соглашаются: совершенно нет времени, опаздывают на работу.

Дети и мамы в декрете радуются позднему началу уроков.

- Я уже и так сократила себе рабочий день на час, из-за этого теряю деньги, - рассказывает на бегу мама первоклассника в 8 утра. - Ну вот, видите, дети просто сидят около кабинета. Нам обещали, что будет дежурная группа, но ничего такого нет. Учительница обычно приходит к половине девятого, тогда и открывается класс.

Евгений привел в школу сына-второклассника пораньше и немного посидел вместе с ним, чтобы мальчик не скучал. Мама на работе с утра, а папа работает на себя, поэтому может себе позволить.

- У дочки в саду в 7.50 зарядка, поэтому надо или возвращаться домой, или идти с сыном в школу пораньше, - делится Евгений. - В прошлом году я отводил дочку и сына вместе, было удобно. Предлагали родительскому комитету собрать подписи против переноса занятий - все отреагировали очень вяло, хотя многие жалуются. В классе есть девочка, которая сидит в школе с 7.40, потому что родители работают на «Атланте», а там смена начинается в 8 утра. Можете зайти посмотреть: дети просто сидят на лавочках.

Заходим в школу - так и есть. Недалеко от вахты несколько младших школьников, с некоторыми сидят родители. Подключается к разговору и бабушка Влада.

- Наша мама ушла к 8 утра на работу в детский сад, - рассказывает женщина. - И мне тоже надо на работу, но я могу прийти к 9 или к 10. Если бы не бабушка, пришлось бы брать сына на работу, а потом отпрашиваться и вести. Некоторые так и делают, поэтому нам еще немножечко повезло.

Многие родители на долгие разговоры не соглашаются: совершенно нет времени, опаздывают на работу.

А вот еще одна бабушка поздним урокам очень рада. Говорит, в школе дети из-за позднего начала занятий не задерживаются.

- Удобно, очень! Лучше, чем в прошлом году было, - восторженно рассказывает бабушка третьеклассницы Раиса Александровна. - Ребенок больше поспит, спокойно позавтракает.

- Родители жалуются, что надо на работу рано и дети в школе лишний час…

- А если есть бабушка, это очень удобно. А вообще, внучка сама уже будет ходить скоро. У нас прямые автобусы-троллейбусы, рядом со школой остановка. Она у нас самостоятельная. Приходит в школу пораньше, достает учебники и читает, пока время есть.

- А тебе как больше нравится: к девяти в школу ходить или к половине девятого? - спрашивают журналисты у третьеклассника Данилы.

- В 9 лучше! Можно еще полчаса что-нибудь поделать.

- А в школе что делаете, если раньше приходите?

- Разговариваем, сидим в коридоре.

- Я работаю репетитором и ни от кого из клиентов не слышал хороших отзывов о новом времени уроков, - рассказывает Александр, который привел Данилу в школу. - Сам раньше работал в школе, поэтому понимаю всю систему и не вижу смысла в переносе на полчаса, потому что ребенок будет просто спать. По-моему, проще научить его, чтобы раньше ложился, а не сидел ночью в интернете.

Предлагали родительскому комитету собрать подписи против переноса занятий - все отреагировали очень вяло, хотя многие жалуются.

В некоторых классах планируют собрать подписи, чтобы вернуть время начала уроков на 8.30.

- Есть учителя, которые нашу идею тоже поддерживают, - делится мама первоклассницы Арины Катерина. - А пока вот в школу вожу свою дочку и нашего соседа Рената, потому что его мама работает в детском саду.