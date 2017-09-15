ГАИ Минской области получила новые мотоциклы BMW 19 15.09.2017, 11:59

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Покупка обошлась бюджету в круглую сумму.

Вчера ГАИ Минской области получила в распоряжение три новых мотоцикла BMW F800GS. Как сообщили Onliner.by в Госавтоинспекции, эта техника будет использоваться для «осуществления контроля за безопасностью дорожного движения, а инспекторы, несущие на них службу, будут ориентированы на работу с мотоциклистами».

Мотоциклы BMW F800GS оснащены 2-цилиндровыми инжекторными двигателями Rotax объемом 798 куб. см. Мощность — 85 лошадиных сил, крутящий момент — 83 Н·м. Максимальная производительность мотора достигается на 5500—7500 об/мин.

Новые мотоциклы также оснащены всем необходимым оборудованием с учетом специфики работы ГАИ.

Кстати, как рассказали в областной Госавтоинспекции, уже завтра сотрудники на этих мотоциклах будут обеспечивать безопасность дорожного движения во время проведения международного фестиваля H.O.G. Rally Minsk 2017. Напомним, что в первой половине дня колонна байкеров соберется возле Кургана Славы, а затем в сопровождении ГАИ проследует в Минск ко Дворцу спорта на проспекте Победителей.

Между тем вчера в социальных сетях появилась фотография, сделанная на одной из АЗС. На ней запечатлено, как сотрудник ГАИ наливает бензин в канистру. В Госавтоинспекции пояснили, что топливо предназначалось именно для новых мотоциклов, которые требовалось перегнать от дилерского центра к месту стоянки. Бензина в мотоциклах было недостаточно, поэтому пришлось их дозаправить.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, минская ГАИ собирается закупить для нового подразделения 28 немецких мотоциклов. Договор об этом заключен еще 29 мая 2017 года, поставщиком выступит ООО «Белатра». Общая сумма закупки составляет 960 988 рублей. По курсу на 29 мая это более $500 тысяч, а именно $516 715.

Как заявил в интервью сайту Charter97.org подполковник милиции в запасе, оппозиционный политик Николай Козлов, комментирую закупку дорогостоящих мотоциклов:

- На мой взгляд, это можно охарактеризовать только одной фразой: «Пир во время чумы». Учитывая экономическую ситуацию в Беларуси, этот рост безработицы, эту нищету, отдавать такие деньги на мотоциклы для ГАИ – это уже чрезмерно.