Секреты успеха германской экономики 4 Владимир Тарасов, «Белрынок»

15.09.2017, 12:17

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Немецкие реформы заслуживают изучения и подражания.

За последние десятилетия Германии удалось превратиться из «больного человека» Европы в локомотив экономики Евросоюза. Причиной стали удача и умелые экономические реформы, заслуживающие изучения и подражания.

На фоне многих стран Европы экономика Германии выделяется в лучшую сторону. Так, в августе 2017 года число безработных в стране сократилось до минимального уровня со времени ее воссоединения и составило 2,545 млн. человек. Уровень безработицы в Германии опустился до 5,7% от численности экономически активного настроения (в ЕС в среднем безработица составила 7,8%).

Страна добилась выдающихся успехов в сфере внешней торговли. Несмотря на довольно скромные размеры, Германия обладает крупнейшим в мире профицитом текущего счета платежного баланса, достигшим в 2016 году 266 млрд. EUR, что является максимумом с 1991 года. В прошлом году экспорт из Германии вырос до исторического рекорда в 1.207 млрд. EUR, а сальдо внешней торговли Германии выросло до исторического рекордного уровня в 252,9 млрд. EUR. В текущем году эти рекорды могут быть побиты.

Низкий курс евро плюс умеренная зарплата

У таких успехов есть причины, которые хорошо известны. Первой является вхождение Германии в зону евро. Именно после введения евро сальдо внешней торговли страны стало стремительно расти. Советник по вопросам внешней торговли Питер Наварро в интервью Financial Times, опубликованном в начале февраля 2017 года заявил, что евро «похож на замаскированную дойче-марку» и вследствие его низкого курса предоставляет Германии преимущества перед другими странами. Действительно, в случае, если бы у Германии оставалась собственная валюта, то вследствие положительного баланса внешней торговли ее курс по отношению к другим валютам был бы значительно выше, чем курс евро, что привело бы к увеличению импорта и снижению экспорта.

Однако немецкие финансисты и чиновники, обсуждая причины успехов страны, обычно говорят о высокой конкурентоспособности немецких компаний и особой структуре экономики страны. И это тоже правда: в последние десятилетия Германия развивалась не в том направлении, как многие другие развитые экономические страны. Если, например, американские компании массово выводили собственное производство за границу – в страны с более дешевой рабочей силой, то немецкие компании во многом сохранили предприятия в своей стране. В результате Германия, в частности, сохранила автомобильное производство на своей территории, в отличие от США, где национальный центр автомобилестроения в Детройте пришел в запустение.

Конкурировать с компаниями из стран третьего мира с дешевой трудовой силой Германия смогла за счет реформирования рынка труда и экономики, позволившего сохранить зарплаты и эффективность немецких предприятий на конкурентном уровне в условиях роста конкуренции на внешних рынках. Началась реформа с вступления канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Бундестаге 14 марта 2003 года, в котором он назвал Германию «больным человеком Европы».

Реформа получила название «Agenda 2010» («Повестка дня 2010»), и была направлена на сдерживании роста зарплат и социальных выплат, а также снижение расходов на инфраструктуру при одновременном увеличении поддержки государства предприятиям и банкам. Ее разработчики поставили задачу сделать немецкую экономику самой конкурентоспособной и динамичной наукоемкой экономикой в мире. И им это удалось. Если в целом в странах Евросоюза прямые издержки предприятий с 2002 по 2010 годы выросли на 22%, в частности, во Франции – на 26%, то на немецких предприятиях они поднялись всего на 6%.

То есть, в Германии воздержались от роста социальных расходов, в то время, когда многие другие страны ЕС активно их наращивали за счет увеличения государственного долга, как это произошло, например, в Греции. Несмотря на некоторые социальные потери, немцы не стали нищими, в настоящее время уровень жизни в Германии примерно соответствует другим ведущим странам региона – Франции и Великобритании. Но при этом Германия намного опережает эти страны по доходам от экспорта.

Особая модель экономики

Но это не все причины успеха. Отказ от вывода промышленного производства за рубеж, использование выгоды от слабости евро и сдерживания социальных расходов не дало бы результата, если бы не особая структура немецкой экономики.

А именно, в Германии ставка сделана на предприятия средних по мировым меркам размеров, которые, в то же время, являются мировыми лидерами по уровню выпускаемой продукции в своих отраслях. Такие предприятия называются скрытыми чемпионами – Hidden Champions. По подсчетам экономистов, в Германии на миллион жителей приходится 16 подобных компаний, тогда как во Франции – 1,1, в США – 1,2, в Японии – 1,7.

Кроме того, во многих регионах Германии сильны вековые традиции промышленного производства в различных отраслях, много семейных предприятий. Возможно, кстати, это стало одной из причин отказа от перевода предприятий за рубеж. И по инновационной деятельности, в частности, по выдаваемым патентам на изобретения, Германия намного – в разы – обгоняет своих основных европейских конкурентов. Поэтому в машиностроении Германия является мировым лидером в 18 из 31 секторов.

Список причин успеха можно продолжить. Но у каждого успеха есть своя цена. Есть она и у достижений Германии. Страна снизила безработицу до рекордных уровней, однако это произошло, в основном, за счет создания низкооплачиваемых рабочих мест. Страна добилась впечатляющих успехов во внешней торговле, однако это вызывает все большее недовольство многих других стран, в том числе США и соседей по ЕС, а уровень жизни в Германии оказался ниже, чем мог бы быть, исходя из ее экономической мощи. Поэтому сейчас руководство Германии принимает меры, которые должны исправить ситуацию: в 2015 году в стране введен минимальный уровень зарплаты, правительство увеличивает внутренние расходы на инфраструктуру, и т. д.

Главное, пожалуй, чему можно поучиться у Германии – это готовности и умению воспользоваться имеющимися шансами для развития и принимать правильные экономические решения на уровне государства. Это, пожалуй, еще одна причина ее успеха, возможно, самая главная. Сейчас у страны появляются новые возможности в связи с ожидаемым выходом Великобритании из Евросоюза. В частности, функции международного финансового центра могут перейти от Лондона к финансовой столице Германии – Франкфурту-на-Майне. Решение о «брексите» было неожиданным для всех, но немцы оказались к этому готовы, и в то время, когда во многих странах оценивают возможные потери от «брексита», в Германии рассматривают возможности развития.

Владимир Тарасов, «Белрынок»