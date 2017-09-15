Белорус с высоты снял захватывающее видео об урагане «Ирма» в Орландо 2 15.09.2017, 12:27

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Дмитрий Кротов вместе с семьей с 2015 года живет во Флориде.

«Ирма» ушла, оставив после себя «вычищенные» острова и исправленные на свой вкус города на континенте. Мощный ураган не на шутку перепугал жителей атлантического побережья, которые, казалось бы, уже давно должны были привыкнуть к различным погодным аномалиям. Тем, кто откладывал эвакуацию до последнего, пришлось нелегко — авиабилеты были раскуплены, а дороги запружены автомобилями.

Правда, панике поддались не все — наш соотечественник Дмитрий Кротов вместе с семьей с 2015 года живет во Флориде, пишет onliner.by.

За это время молодой человек успел стать свидетелем нескольких погодных «бесчинств», а потому не испугался и «Ирмы», оставшись пережидать бурю у себя дома. После того как ураган отступил, Дмитрий вышел на улицы Орландо и поснимал обстановку с квадрокоптера.

С высоты одноэтажная Америка выглядит как город в компьютерной игре — уж слишком все ровно и гладко (по нашим меркам). Дома с бассейнами, ровные дороги, много зелени и ухоженные прилегающие к коттеджам участки. Разрушения, конечно же, видны, но, как метко заметил один из комментаторов в прошлой статье, у них после урагана города выглядят лучше, чем у нас без него.

— Когда приезжаешь в чужую страну, есть большой плюс: у вас ничего и нигде нет, — рассказывает, как оказался во Флориде, Дмитрий. — А значит, ничего не привязывает к конкретному месту и поселиться можно где угодно. Мы выбрали Флориду — штат с растущей экономикой и вечным летом. Океан здесь повсюду со всеми вытекающими плюсами и минусами. Пять месяцев в году стоит жара и высокая влажность, но об этих минусах напрочь забываешь, когда в начале марта можно прыгнуть в машину и уже через час купаться в океане.

Молодой человек обосновался в Орландо. Город находится примерно в 90 километрах от побережья (если смотреть на Восток). В 140 километрах в противоположном направлении — Мексиканский залив.

— Минус такого расположения — высокая вероятность ураганов, которые случаются здесь с августа по октябрь, — продолжает житель Америки. — За время нашей жизни здесь «Ирма» уже второй ураган, который мы пережили. Пугает ли меня это настолько, чтобы уехать из Флориды? Нет, плюсов здесь намного больше. Напомню, что говорить о наступлении урагана начали за неделю до того, как он дошел до берегов США. Почти все новости на радио и ТВ были об «Ирме». Это внесло легкую панику в настроение людей. Во многих магазинах были полностью раскуплены вода, консервы и... туалетная бумага. Как оказалось, не зря.

Все знают, что на своем пути ураган почти полностью разрушил несколько островов в Карибском море. И только на подходе к берегам Флориды начал снижать силу. До нашего города дошло меньше половины от изначальной силы урагана. Этого хватило, чтобы срывать крыши с домов и оставить половину населения без электричества.

В отличие от большинства людей, которые живут в частных домах, я снимаю небольшую квартиру в центре города. Как оказалось, это было самое безопасное место во время урагана. Но даже в квартире в разгар урагана под входную дверь начала затекать вода. Это не страшно, пока не вспоминаешь, что живешь на третьем этаже.

Ураган прошел, но многие люди до сих пор остаются без электричества. Школы закрыты минимум на неделю. Магазины и банки только начинают работать. Многие владельцы бизнеса ушли в вынужденный отпуск. Сам я занимаюсь разработкой и продвижением сайтов, поэтому пострадал меньше остальных. Пока есть доступ в интернет — работа продолжается. Некоторые из задач по разработке, кстати, я отдаю в Беларусь.

С белорусами, которые собираются приехать в США, могу поделиться своим мнением: ураганы — это небольшие сложности в сравнении с тем, что предстоит пережить эмигранту. Чтобы обосноваться здесь, мне приходилось работать охранником в отеле по 16 часов подряд. Даже имея сейчас свой бизнес, понимаю, что до легкой жизни здесь еще далеко. Поэтому не стоит завидовать тем, кто уехал из Беларуси. Да, у них больше возможностей. Но и проблем у них тоже больше. Эмиграция — путь не для каждого. Что касается меня, пока я не пожалел об этом решении.

Когда видишь перспективу и знаешь, чего хочешь, даже самые сильные ураганы и проблемы переносятся намного легче.