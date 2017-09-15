Житель Глубокого: Ему делать нечего! Пусть бы людям денег дал 6 15.09.2017, 12:55

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ФОТО: BYMEDIA

Белорусы резко высказываются о совместных маневрах Лукашенко и Путина.

Незаконные вооруженные формирования «западной» коалиции атакуют позиции десантников. Крылатая пехота коалиции «северной» дает противнику отпор. Согласно такому сценарию стартовали военные учения «Запад-2017» на территории Беларуси.

Условные «сепаратисты и боевики» из условных Весбарии, Лубении и Вейшнории имеют единственную цель — поссорить членов «союзного государства», передает «Белсат».

Вражеская Лубения располагается на актуальной территории Польши. Условная же Вейсбария — это нынешняя Литва.

Маневры официально начались только сегодня

Но за 2 недели до официального старта белорусская активистка Наталья Горячко зафиксировала наличие российских военных в Беларуси.

А потому в оборонительный, а, главное, прозрачный характер учений не верит не только Литва. Министр обороны Польши Антони Мацерeвич заявил, что маневры направлены прежде всего против Варшавы и Вильнюса, а также против Украины.

Беспокойство почувствовали не только жители Литвы и Польши

Согласно легенде нынешних маневров, опасность для «союзного государства» исходит и от Вейшнории — условной страны на северо-западе Беларуси.

«Определенная, очень значительная часть территории Беларуси обособленная и противопоставленная всей другой стране в качестве потенциального врага. Это замысел именно российского генштаба», — подчеркивает Денис Ивашин из informnapalm.org.

Такая вероятность ставит под еще большее сомнение равноправность Москвы и Минска в совместных учениях. И подкрепляет страх части общества, что после учений российские войска останутся против воли белорусов.

И, как на заказ, — свежий пример из Гродно

На днях журналисты заметили российскую символику у белорусского офицера.

Вместе с флагами появились и блокпосты. Как эти в городе Глубокое. К ним местные жители относятся достаточно нейтрально. Но иногда здесь можно столкнуться и с достаточно нервной реакцией в сторону Лукашенко.

«Ему, пр … ку, делать нечего! Они нужны? Они не нужны. Пусть бы людям, которые работают, денег дал», — критично высказался местный житель.

Нужны они прежде всего не белорусскому диктатору, а Путину, убеждены эксперты. Чтобы вспомнить россиянам силу прежней империи и показать мускулы Западу. Хотя сам глава России пока за маневрами наблюдает с высоты Кремля. Пресс-секретарь Путина, однако, не исключил, что президент России появится на учениях.

Напомним, вчера официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».