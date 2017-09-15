закрыть
15 сентября 2017, пятница, 16:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Восстание Барселоны

3
  • Иван Яковина, «Новое время»
  • 15.09.2017, 12:46
  • 4,135

В Испании назревает очень интересный прецедент.

11 сентября 1714 года испанский король Филипп V взял штурмом и сжег Барселону, разрушил половину торгового квартала и устроил в городе то, что мы бы назвали "репрессиями" против каталонцев – казни, пытки и прочие средневековые "радости". Использование их языка было запрещено, университет – закрыт, а вольности местной знати – аннулированы.

До этого момента Барселона была под формальным управлением австрийской короны, но фактически – вольным городом, столицей независимой Каталонии. В результате мрачных событий 11 сентября вошло в календарь местных жителей как скорбный день разграбления города испанцами и ликвидации независимой Каталонии.

Эта история практически повторилась и в 1939 году, когда войска испанского диктатора Франко захватили и частично разрушили республиканскую Барселону. За этим снова последовали репрессии против каталонской интеллигенции и строгий запрет на использование каталанского языка.

Кстати, любые памятные мероприятия на 11 сентября тоже были запрещены. Только после восстановления в Испании демократии каталонцам разрешили вспомнить, что они – народ, говорить на родном языке, а также отмечать день захвата Барселоны войсками короля Филиппа V.

С тех пор формат отмечания 11 сентября серьезно изменился. Вместо дня памяти и скорби этот день превратился в праздник независимости. Сторонники отделения Каталонии от Испании любят напоминать всем землякам, что испанцы сделали с их родиной в этот день.

В этом году праздник получился и вовсе грандиозным. На митинг в поддержку независимости записались 450 тысяч человек. Но полиция насчитала целый миллион. У большинства из них в руках, на плечах и даже на прихваченных из дома собаках красовалась "Эстелада" – национальный каталонский флаг, символ самостоятельности.

Гигантские масштабы манифестации в этом году вызваны приближением референдума о независимости пока еще испанского региона. Демонстранты шли по улицам с гигантским плакатом на котором было написано "Si", то есть "Да" независимости. В руках у многих были транспаранты с лозунгом: "Референдум – это демократия!".

Эти слова стали ответом Мадриду, который выступает категорически против референдума, назначенного местной властью на 1 октября. По мнению испанских властей, референдум – это никакая не демократия, а атака на нее, так как голосовать будут не все жители Испании, а только каталонцы.

Конституционный суд страны заранее объявил голосование незаконным и запретил его проведение. Тем официальным лицам, которые будут принимать участие в подготовке и организации референдума, пригрозили уголовным преследованием за неуважение к суду.

Каталонцы, правда, уже заявили, что на них решения испанских судов по внутренним вопросам не распространяются, поэтому референдум все равно будет проведен.

Согласно опросам, местное общество по вопросу о независимости разделено примерно пополам. Однако получить возможность высказаться хочет подавляющее большинство каталонцев – около 80%. Поэтому даже те, кто выступает за единство с Испанией, недовольны попытками Мадрида заблокировать голосование.

Референдум в Каталонии поддерживают практически все – и местные власти, и местная полиция, и, конечно, жители. Чтобы заблокировать его проведение, Испании пришлось бы вводить внешнее управление регионом. Надо менять и местную власть, и личный состав правоохранительных органов. Но все равно останется народ, поменять который по понятным причинам никак не выйдет.

В результате единственным действенным способом остановить референдум для Испании остается ввод в Барселону войск. Но такой вариант очень уж похож на то, что вытворяли с каталонцами диктатор Франко и король Филипп V. В XXI веке в европейской стране такие штуки не пройдут.

Организаторы голосования это понимают, поэтому спокойно, не прячась, ведут подготовку к нему. Они уже пообещали, что если большинство избирателей выскажется за независимость, то уже 2 октября она будет объявлена. Формой правления новой страны станет республика – каталонцы исторически терпеть не могут разного рода монархов.

Лидеры Каталонии хотят остаться в Евросоюзе, не собираются выходить ни из Шенгена, ни из зоны евро. Проблема лишь в том, что в Брюсселе пока не решили, возможно ли это. В случае отделения, Испания наверняка заблокирует членство Каталонии во всех европейских институтах. Ситуация грозит стать абсурдной, намного хуже, чем у британцев после Brexit.

Однако каталонцы считают, что для них наступил исторический шанс реализовать многовековую мечту и получить собственное государство. Отступать они сейчас не намерены.

Испании же можно только посочувствовать. Дело в том, что Каталония – это богатейший регион, поставляющий примерно пятую часть всех доходов испанского бюджета. Ну и в целом обидно, когда самая процветающая часть твоей страны решает, что ты ей больше не нужен, и уходит налево.

Ну и последнее. Возможное отделение Каталонии создаст в Европе очень интересный прецедент. Примеру Барселоны могут последовать бельгийская Валлония, итальянский Южный Тироль, британская Шотландия может провести еще один референдум. В результате скоро вся карта Европы может стать совсем не той, какой мы ее привыкли видеть.

Иван Яковина, «Новое время»


Мнение

Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко
Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский


Интервью

Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко