Восстание Барселоны 3 Иван Яковина, «Новое время»

15.09.2017, 12:46

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В Испании назревает очень интересный прецедент.

11 сентября 1714 года испанский король Филипп V взял штурмом и сжег Барселону, разрушил половину торгового квартала и устроил в городе то, что мы бы назвали "репрессиями" против каталонцев – казни, пытки и прочие средневековые "радости". Использование их языка было запрещено, университет – закрыт, а вольности местной знати – аннулированы.

До этого момента Барселона была под формальным управлением австрийской короны, но фактически – вольным городом, столицей независимой Каталонии. В результате мрачных событий 11 сентября вошло в календарь местных жителей как скорбный день разграбления города испанцами и ликвидации независимой Каталонии.

Эта история практически повторилась и в 1939 году, когда войска испанского диктатора Франко захватили и частично разрушили республиканскую Барселону. За этим снова последовали репрессии против каталонской интеллигенции и строгий запрет на использование каталанского языка.

Кстати, любые памятные мероприятия на 11 сентября тоже были запрещены. Только после восстановления в Испании демократии каталонцам разрешили вспомнить, что они – народ, говорить на родном языке, а также отмечать день захвата Барселоны войсками короля Филиппа V.

С тех пор формат отмечания 11 сентября серьезно изменился. Вместо дня памяти и скорби этот день превратился в праздник независимости. Сторонники отделения Каталонии от Испании любят напоминать всем землякам, что испанцы сделали с их родиной в этот день.

В этом году праздник получился и вовсе грандиозным. На митинг в поддержку независимости записались 450 тысяч человек. Но полиция насчитала целый миллион. У большинства из них в руках, на плечах и даже на прихваченных из дома собаках красовалась "Эстелада" – национальный каталонский флаг, символ самостоятельности.

Гигантские масштабы манифестации в этом году вызваны приближением референдума о независимости пока еще испанского региона. Демонстранты шли по улицам с гигантским плакатом на котором было написано "Si", то есть "Да" независимости. В руках у многих были транспаранты с лозунгом: "Референдум – это демократия!".

Эти слова стали ответом Мадриду, который выступает категорически против референдума, назначенного местной властью на 1 октября. По мнению испанских властей, референдум – это никакая не демократия, а атака на нее, так как голосовать будут не все жители Испании, а только каталонцы.

Конституционный суд страны заранее объявил голосование незаконным и запретил его проведение. Тем официальным лицам, которые будут принимать участие в подготовке и организации референдума, пригрозили уголовным преследованием за неуважение к суду.

Каталонцы, правда, уже заявили, что на них решения испанских судов по внутренним вопросам не распространяются, поэтому референдум все равно будет проведен.

Согласно опросам, местное общество по вопросу о независимости разделено примерно пополам. Однако получить возможность высказаться хочет подавляющее большинство каталонцев – около 80%. Поэтому даже те, кто выступает за единство с Испанией, недовольны попытками Мадрида заблокировать голосование.

Референдум в Каталонии поддерживают практически все – и местные власти, и местная полиция, и, конечно, жители. Чтобы заблокировать его проведение, Испании пришлось бы вводить внешнее управление регионом. Надо менять и местную власть, и личный состав правоохранительных органов. Но все равно останется народ, поменять который по понятным причинам никак не выйдет.

В результате единственным действенным способом остановить референдум для Испании остается ввод в Барселону войск. Но такой вариант очень уж похож на то, что вытворяли с каталонцами диктатор Франко и король Филипп V. В XXI веке в европейской стране такие штуки не пройдут.

Организаторы голосования это понимают, поэтому спокойно, не прячась, ведут подготовку к нему. Они уже пообещали, что если большинство избирателей выскажется за независимость, то уже 2 октября она будет объявлена. Формой правления новой страны станет республика – каталонцы исторически терпеть не могут разного рода монархов.

Лидеры Каталонии хотят остаться в Евросоюзе, не собираются выходить ни из Шенгена, ни из зоны евро. Проблема лишь в том, что в Брюсселе пока не решили, возможно ли это. В случае отделения, Испания наверняка заблокирует членство Каталонии во всех европейских институтах. Ситуация грозит стать абсурдной, намного хуже, чем у британцев после Brexit.

Однако каталонцы считают, что для них наступил исторический шанс реализовать многовековую мечту и получить собственное государство. Отступать они сейчас не намерены.

Испании же можно только посочувствовать. Дело в том, что Каталония – это богатейший регион, поставляющий примерно пятую часть всех доходов испанского бюджета. Ну и в целом обидно, когда самая процветающая часть твоей страны решает, что ты ей больше не нужен, и уходит налево.

Ну и последнее. Возможное отделение Каталонии создаст в Европе очень интересный прецедент. Примеру Барселоны могут последовать бельгийская Валлония, итальянский Южный Тироль, британская Шотландия может провести еще один референдум. В результате скоро вся карта Европы может стать совсем не той, какой мы ее привыкли видеть.

Иван Яковина, «Новое время»