Выросший на Балтике белорус собирается прожить до 150 лет 9 15.09.2017, 12:59

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Валентин Толкачев еще в детстве соревновался – кто раньше начнет купаться в Балтийском море.

Валентин Толкачев полностью отказался от алкоголя в 1979 году, курить бросил еще раньше, каждую зиму окунается в прорубь и планирует дожить до 150 лет. Он дважды пытался стать кандидатом наук в области физической культуры и спорта, но комиссия, которая присуждает ученые степени, сочла его работу ненаучной.

Тем не менее, Валентин Андреевич продвигает ЗОЖ так, как понимает его сам. Он разработал собственный метод оздоровления и уже почти 30 лет ведет курсы по борьбе с лишним весом, алкоголизмом, наркоманией и импотенцией.

Сайт tut.by рассказал историю человека, который был «зожником» до того, как это стало мейнстримом.

«Мое детство проходило в портовом городе, где хватало наркомании и проституции»

С детства Валентину Толкачеву приходилось выживать. В 1943 году, когда ему было 3 года, они с матерью попали в трудовой лагерь «Белое Болото» под Жодино. Мама целый день работала, а сына прятала, чтобы он не попался на глаза охранникам и лишний раз их не злил. В последние месяцы войны, когда началось отступление немецкой армии, семью Толкачева отправили в Германию на принудительные работы. Там они прожили до 1947 года, а после вернулись в СССР и переехали на Смоленщину.

— Жить было трудно — отец погиб еще в начале 1940-х, поэтому я рос в окружении дядюшек и тетушки. После войны дяде предложили работать в Литве. Наша семья — я, мама, дяди и тетя — перебрались в Клайпеду. Там, на берегу моря, в портовом городе, где хватало всего — наркомании, проституции — проходили мои школьные годы.

Валентин Андреевич рос в неблагополучном районе.

— На втором этаже жил дядя Коля — алкоголик, с которым мы играли в шахматы. По соседству с ним — Полина-проститутка. Оба от такой жизни покончили с собой. Несмотря на тяжелую обстановку, я ходил в дом пионеров, записывался в кружки — рисования, футбола, гимнастики.

Толкачев устраивал с ровесниками соревнования — кто раньше начнет купаться в Балтийском море. Рекордно раннее начало сезона было 11 апреля. Эту традицию он продолжил во время учебы в Могилевском машиностроительном техникуме, куда поступил после школы.

— В Могилеве предложил однокурсникам купаться в Днепре круглый год. Одни «отвалились» в сентябре, другие — в октябре, а мы с другом всю зиму прокупались. Однажды мы продрогли на остановке, дожидаясь автобуса после заплыва, а кондуктор говорит: «Что, молодежь, дрожите? Берите пример с закаленных студентов, которые до сих пор в реке купаются».

Валентин Толкачев и сейчас не забросил зимнее купание. Каждый год он участвует в заплывах на Комсомольском озере, где специально готовят прорубь, и неизменно становится чемпионом в своем возрасте на дистанции 25 метров.

— В последние годы я самый старый участник: есть несколько 70-летних, а остальным пловцам — чуть за 60. К сожалению, белорусы все меньше дружат со здоровым образом жизни: алкоголь, табак и другие наркотики губят наш народ.

«Меня завалили на защите кандидатской, якобы в работе нет научности»

Валентин Андреевич 35 лет отдал Минскому подшипниковому заводу, работал фрезеровщиком, мастером, технологом. Позже получил высшее инженерное образование в политехническом институте (сейчас БНТУ) и отучился в аспирантуре БГУФК, где дважды пытался защитить кандидатскую диссертацию об основах формирования здорового образа жизни у населения.

— ВАК (Высшая аттестационная комиссия, которая присуждает ученые степени) дважды «прокатил» меня. На каком основании? Да бред, якобы в моей работе нет научности. Хотя все педагоги университета сказали, что эти защиты были самыми блестящими на их памяти. Мой научный руководитель Тадеуш Юшкевич (белорусский ученый в области физической культуры и спорта, преподаватель БГУФК) поддержал словами: «Валентин, плюнь ты на решение комиссии и считай себя кандидатом».

Толкачев имеет разряды по 15 видам спорта, но своими профильными называет гимнастику, плавание, футбол, спортивное ориентирование, альпинизм, парашютный спорт, бокс и спортивный туризм, по которому получил мастера спорта СССР. В 1990-х его пригласили работать в республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения при Министерстве спорта и туризма.

— 30 лет я ежегодно организовывал пешие марафоны — люди за сутки преодолевали 100-километровую дистанцию (четыре этапа по 25 километров и час-два на отдых между пешими отрезками). Проводил ночное ориентирование и агитационные велопоходы по теме здорового образа жизни.

Сам Валентин Андреевич никогда не ездил в санатории или классические дома отдыха, зато ходил в туристические походы на Урал, Камчатку и Алтай, во время которых ночевал в пещерах при температуре +3°С. А в 58 лет покорил высшую точку Западной Европы — Монблан (4810 метров).

— Из группы в 13 человек вершину покорили только семеро, остальных, говоря языком альпинистов, «гора не пустила»: кто-то отравился на полпути, кто-то не смог адаптироваться к атмосферному давлению в горах. Насколько мне известно, я самый старый из белорусов, покорявших Монблан.

Толкачев считает, что каждому человеку надо сформулировать свои социальные роли. Сам он 77-летний активный «зожник», семьянин, лидер общественного объединения, заядлый дачник и владелец бакалейной лавки на «Ждановичах».

В насыщенном режиме дня Толкачев обязательно находит два часа и на литературную работу. Кроме прочего, он — член Союза писателей Беларуси и автор 15 книг, среди которых есть и художественные — повесть «Восхождение», сборник очерков «С пером и рюкзаком», а также пособия по здоровому образу жизни.

— Сейчас работаю над художественной книгой — «Записи на ходу». Там собраны житейские заметки и хохмы об отношениях мужчин и женщин, советы по оздоровлению. Готовлю к изданию научную книгу «Фитнес для глаз» по коррекции зрения. Где беру информацию? Во-первых, у меня шикарная домашняя библиотека, во-вторых, читаю статьи в интернете, в-третьих, регулярно езжу на научные конференции и использую богатый педагогический опыт по оздоровлению людей.

«Была ли у меня алкогольная зависимость? Она есть у каждого, кто хоть иногда употребляет»

Для хорошего самочувствия, по мнению пенсионера, человеку надо не только заниматься физическими нагрузками, а подходить к вопросу комплексно:

— Есть семь основных пунктов: выбор яркой цели, чистка сознания и организма — «вначале чистим башку — потом чистим кишку», абсолютная трезвость, гармония в семейной жизни, здоровое энергетическое питание, физкультура и закаливание.

Толкачев еще и академик Международной академии трезвости, которая была создана как общественная организация в 2003 году в Севастополе.

— От алкоголя одни проблемы — убийства, болезни, происшествия, сокращение населения. Адольфу Гитлеру приписывают цитату: «Славянам — никакой гигиены, никаких прививок, только водка и табак». У нас его завет хорошо выполняется. Мусульмане, буддисты, кришнаиты не употребляют спиртное по религиозным соображениям. Благодаря этому у них регулярный прирост населения.

Валентин Андреевич уверяет: все, что происходит с человеком, программируется в его сознании.

— Если человек мыслит алкогольно — значит, он алкоголик, мыслит по-зековски — он зек. Мы заранее представляем ход событий: перед тем, как совершить преступление, «зек» продумывает очередность действий. Так же и с алкогольной зависимостью. Это условный рефлекс, который вырабатывается под влиянием общества и уговоров: «Давай по одной за родину». Короля воспитывает свита, а алкоголика — его окружение.

Толкачев разделяет взгляды выдающегося советского хирурга, профессора Федора Углова, дожившего до 103 лет и выступавшего за абсолютную трезвость. Валентин Андреевич не отрицает, что до 39 лет сам употреблял спиртное — мог собраться с коллегами в общежитии и выпить водки, вина или кубинского рома.

— Я парень-аналитик, поэтому вел спортивные дневники, в которых отмечал нарушение спортивного режима. Насчитывалось 130−140 употреблений за год. Занимался спортом и понимал, что алкоголь мешает моей подготовке. А в 1979-м прочитал статью Углова и не поверил, что человек вообще не пьет. Я думал: «Неужели он не замочил Ленинскую премию или докторскую диссертацию?» Была ли у меня зависимость? Я считаю, она есть у каждого, кто хоть иногда употребляет алкогольную отраву.

Толкачев написал академику Углову письмо, в котором просил убедить в действенности его подхода. Хирург в ответ подробно описал Валентину Андреевичу, что крепкие напитки делают с человеком и человечеством в целом.

— Причем Углов подчеркнул: «Мало быть таким хорошим тебе одному — надо, чтобы и вся Беларусь стала трезвой». С 1979 года я выбрал трезвость, и жена меня поддержала.

От курения, кстати, он отказался еще раньше.

— Курил только пьяным, еще когда работал на заводе. Лет в 35, на утро после очередной пьянки почувствовал жуткое отравление табаком. Перетерпел и сам бросил без всяких методик, — вспоминает Валентин Андреевич.

«В горбачевские времена желающих стать трезвыми было больше»

Почти 30 лет назад Толкачев создал общественное объединение «Трезвенность-Оптималист» имени советского физиолога Геннадия Шичко. Организация проводит слеты, фестивали, лекции и всячески популяризирует ЗОЖ. Кроме того, при обществе действует школа оздоровления. Валентин Толкачев лично проводит курсы по борьбе с лишним весом, алкоголизмом, табачной зависимостью, наркоманией и даже импотенцией.

— Люди, страдающие этими проблемами, занимаются в одной группе и учатся давать себе правильные установки на подсознательном уровне, — объясняет свою методику тренер.

Количество людей, которые посещали эти курсы и лекции, по его словам, измеряется тысячами. Валентин Андреевич рассказывает, что видел случаи излечения от «бездетности, лейкемии, сахарного диабета и проблем с предстательной железой».

— Когда человек за что-то платит, он ответственнее к этому относится, поэтому за наши курсы надо делать добровольные взносы, — рассказывает глава ОО «Трезвенность-Оптималист». — В последние годы курсы не приносят мне дохода. Деньги идут на покрытие аренды помещения. Все меньше людей готовы упорно работать над собой, чтобы избавиться от зависимостей. В горбачевские времена желающих стать трезвыми было больше.

Отвечая на вопрос, чем его курсы отличаются от групп анонимных алкоголиков, Толкачев предлагает такую версию:

— Там люди избавляются от алкогольной зависимости и уходят в другую — табачную.

Валентин Андреевич понимает, что пропаганда здорового образа жизни невозможна без личного примера.

— Если я выйду с брюхом и пухлыми щеками и начну рассказывать про здоровый образ жизни — разве это будет убедительно? — говорит «зожник». — Поэтому просыпаюсь не позже шести утра, обливаюсь на улице холодной водой (круглый год и в любую погоду) и делаю дома зарядку. На завтрак ограничиваюсь медово-лимонной водой и парочкой овощей, на обед и ужин ем, что жена сварит — каши, борщи, картошку (мясо мы покупаем редко, где-то раз в неделю). Около 11 вечера иду спать.

Валентину Толкачеву 77 лет. Он надеется дожить до 150 — «за себя и за отца».